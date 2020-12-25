Экс-офицер ЦРУ: американской разведке нужно показать, что они тоже могут действовать в киберпространстве противника

В сегодняшнем мире в противостоянии великих и не очень великих держав на первое место выходят не бомбардировщики дальнего действия, не межконтинентальные баллистические ракеты и не атомные подводные лодки. Как пишет экс-офицер ЦРУ Милтон Берден в статье для The National Interest, в век цифровых технологий на ключевые позиции выходит поединок между разведслужбами, которые могут отключить электричество, водоснабжение или линии коммуникаций. Поэтому, уверен эксперт, вместо немедленного жёсткого ответа на предполагаемое российское кибервмешательство администрация Байдена должна показать русским, что и США могут провести подобные операции.

После того как появилась информация о массированном электронном вторжении российской Службы внешней разведки в американское киберпространство, начали появляться мнения, что кибератака является актом войны, которая подталкивает США к конфронтации с Россией. Однако, как считает офицер Центрального разведывательного управления в отставке Милтон Берден, эта хакерская атака русских не является актом войны, во всяком случае пока.

Как пишет эксперт в статье для The National Interest, вместо того чтобы запускать ракеты, нужно оглянуться назад примерно на полвека и посмотреть, как выглядел настоящий кризис и каково это было, когда страны на самом деле были «на ножах». В 1960-х годах США и СССР находились в состоянии наивысшей боевой готовности. Именно тогда был придуман термин, обозначающий это состояние — «взаимное гарантированное уничтожение».

По всей Америке люди строили личные бомбоубежища, школьники отрабатывали упражнения «пригнись и накройся» по программе защиты от ядерного удара. В Советском Союзе были усилены меры гражданской обороны, и население было готово к войне. Мир был всего лишь в нескольких шагах от того, что кто-то с одной из сторон нажмёт на кнопку, но этого не случилось.

Под влиянием этой опасной ситуации возникла стратегия, получившая название «равновесия Нэша», в соответствии с которой ни одна из сторон, владеющих ядерным оружием, не может ни безнаказанно начать конфликт, ни разоружиться в одностороннем порядке.

Но сегодня, продолжает Берден, ситуация в корне изменилась. В век цифровых технологий чтобы отключить электричество и водоснабжение, линии коммуникации, просто и эффективно нанести ущерб вражеской стране и парализовать её, больше не нужны ни бомбардировщики дальнего действия, ни межконтинентальные баллистические ракеты, ни атомные подводные лодки. Сегодня паритет не играет большой роли, и на ключевые позиции выходит поединок между разведслужбами великих и не очень великих держав.

«Вполне уместно предположить, что в XXI веке значительная часть бюджетов разведслужб всех потенциально враждебных игроков будет направлена на использование киберпространства для создания потенциала по уничтожению целей, уничтожение которых прежде являлось сферой деятельности лишь воздушного и военно-морского флотов», — пишет экс-офицер ЦРУ.

По его мнению, судя по всему, пока действия России ограничиваются сбором разведданных, но чтобы перейти из режима сбора разведданных в режим атаки, потребуется лишь щёлкнуть парой переключателей. Поэтому для противодействия России вместо немедленной жёсткой контратаки администрация Байдена должна ввести новый вариант взаимного гарантированного уничтожения с учётом реалий XXI века. Американская разведка, если она ещё не расширила границы своей деятельности до стратегического киберпространства России, Китая, Ирана и Северной Кореи, обязательно должна это сделать.

«Русские поймут, что мы теперь можем нажать на их стратегические переключатели. И что равновесие взаимно гарантированного уничтожения в киберпространстве достигнуто. Осознание этого окажет определённое успокаивающее действие. И более мудрые лидеры смогут начать работать над соглашениями, а со временем и договорами, чтобы действовать с учётом этой новой концепции взаимного гарантированного уничтожения», — заключает эксперт издания.