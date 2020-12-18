Британский генерал: Россия демонстративно играет мускулами у нас на заднем дворе

Российское военное присутствие вблизи территориальных вод и воздушного пространства Великобритании свидетельствует о том, что страна представляет угрозу евроатлантическому региону, передаёт Daily Express со ссылкой на слова главы Штаба обороны королевства Ника Картера. Генерал предупредил, что Лондон не должен закрывать глаза на активность Москвы.

Начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что присутствие российских кораблей и боевых самолётов рядом с территориальными водами и воздушным пространством Соединённого Королевства свидетельствует о том, что Россия представляет наибольшую угрозу безопасности евроатлантического региона, пишет Daily Express.

В частности, две недели назад около десяти российских военных кораблей и боевых самолётов Северного, Балтийского и Черноморского флотов устроили «демонстрацию силы в водах у берегов Великобритании и Ирландии».

«Они играют мускулами у нас на заднем дворе, причём, делают это в демонстративной форме, чего не было со времён холодной войны», — предупредил Картер в ходе выступления на ежегодной конференции Объединённого королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны.

Кроме того, по словам британского генерала, Москва не ограничивается традиционными военными тактиками, регулярно используя «кибератаки и информационные атаки против своих оппонентов». При этом Иран и Северная Корея, по мнению Картера, следуют примеру России.

Картер также указал на возможную причину подобной активности России. Генерал полагает, что такая деятельность «с высокой степенью вероятности, вызвана проблемами внутри страны». По его словам, Москва борется с собственными «чрезмерными имперскими амбициями».

Вместе с тем, Картер подчеркнул, что Великобритания в ответ на это должна демонстрировать, что страну не удастся запугать. Соединённое Королевство должно сдерживать подобные угрозы, а также показывать, что не станет закрывать глаза на российскую активность.

Как отмечает Daily Express, по словам Картера, для этого необходимо пользоваться «традиционными элементами жёсткой силы — военными кораблями и самолётами», а также «менее традиционными средствами», такими как возможности в киберпространстве. Кроме того, Лондон должен «держать в напряжении» Москву в Баренцевом, Балтийском и Чёрном морях.

Комментарии читателей на сайте Daily Express:



Mifihttps : Это не новость. На самом деле российские учения в британских водах и воздушном пространстве никогда и не прекращались и на протяжении многих лет проводятся в большом объёме. Из всех союзников по НАТО, вероятно, только страны Прибалтики находятся в большей опасности, чем Великобритания.

Mikey53: Да чего богатой природными ресурсами России хотеть от этих крошечных балтийских стран или от любой части Европы, включая Великобританию? Кучка ссорящихся племён, которые и предложить-то ничего не могут!

CoolQueen: Мы, конечно, с Россией так никогда не поступаем, не так ли? Как же они смеют поступать так с нами.