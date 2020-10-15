SCMP: большинство американцев считают Китай главной угрозой для США

Согласно опросу, проведённому американским «Центром стратегических и международных исследований», большинство граждан США считают Китай главной угрозой для национальной безопасности своей страны, пишет South China Morning Post. Впрочем, судя по результатам опроса, большинство экспертов в США, а также Европе и Азии, убеждены, что противодействовать Китаю так, как это делает администрация Дональда Трампа, нельзя.

Большинство американцев относится к Китаю отрицательно и считает, что эта страна представляет самую большую угрозу для США, сообщает South China Morning Post со ссылкой на опрос, организованный американским «Центром стратегических и международных исследований» (CSIS).

По данным SCMP, исследование CSIS, которое проводилось как среди рядовых американских граждан, так и среди «лидеров мнений» — экспертов из предпринимательских, академических, правозащитных и силовых кругов — в США, Европе и Азии, также показало, что большинство «лидеров мнений» убеждены, что США смогут одержать вверх в войне против Китая, если такой конфликт произойдёт в ближайшее время. Однако насчёт того, кто выйдет победителем, если подобная война случится через десять лет, мнения экспертов уже разделились — о том, что победит всё же Америка, заявили лишь чуть более половины респондентов. Как напоминает обозреватель SCMP, хотя США по-прежнему сильно опережают Китай в военном плане по большинству показателей, Пекин в последнее время стал быстро наращивать свою военную мощь. Впрочем, подавляющее большинство опрошенных всё же полагают, что риск вооружённого конфликта остаётся низким. «Большинство американцев и лидеров мнений в США, Азии и Европе считают, что война с Китаем возможна, но маловероятна», — цитирует исследование автор статьи.

Опрос CSIS также продемонстрировал, что «лидеры мнений» в целом выступают за запрет на участие китайской компании Huawei в развёртывании сетей 5G, пишет SCMP. Вместе с тем, большинство экспертов рекомендуют отказаться от продвигаемой администрацией президента США Дональда Трампа стратегии по постепенному прекращению всяческого сотрудничества с Китаем и рекомендуют сохранить партнёрство с КНР в отдельных областях, подчёркивает журналист издания.

Согласно исследованию американского аналитического центра, 71% лидеров мнений и 42% американцев убеждены, что реагируя на экономическую политику Пекина при помощи угроз, пошлин и других инструментов, администрация Трампа лишь навредила американским интересам. На вопрос о том, какой курс окажется наиболее эффективным в плане противодействия Китаю как угрозе национальной безопасности США, 80% американских экспертов, 75% зарубежных лидеров мнений и 45% американских граждан ответили, что самым действенным подходом будет сотрудничество с государствами-«единомышленниками». Как отмечает обозреватель SCMP, такие результаты идут вразрез с позициями Дональда Трампа, который не верит в принципы многосторонних отношений и действует, руководствуясь лозунгом «Первым делом — Америка».

Как отметил, комментируя результаты опроса CSIS, президент консалтинговой компании China Moon Strategies Джефф Мун, исследование хорошо проиллюстрировало расхождения между экспертами, которые высказались в поддержку мультилатерализма и поддержания союзов, и американской публикой, которая показала гораздо более прохладное отношение к подобным методам. По мысли Муна, другим примечательным моментом стало то, какую настороженность показали в опросе лидеры мнений из отдельных стран, которые официально стараются сохранять в американо-китайском конфликте. «Здесь ощущается скрытое желание избежать ответных экономических мер со стороны Китая, — заявил Мун. — Они очень довольны тем, что американцы приняли вызов Китая, и даже готовы их поддержать одобрительными возгласами, стоя поодаль, но сами на себя ответственность брать не хотят».

Как уточняется в материале SCMP, в опросе CSIS приняли участие 1000 представителей американской публики и 440 лидеров мнений из США, Европы и Азии.