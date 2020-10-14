Guardian: победа Байдена обострит напряжённость в отношениях США и Китая

Несмотря на критику президента Дональда Трампа в адрес конкурента Джо Байдена и демократов за мягкость к Китаю, напряжённость между Пекином и Вашингтоном лишь обострится в случае победы на выборах Байдена, пишет The Guardian. Кандидат от Демократической партии сможет не только воспользоваться нарушением прав человека в Поднебесной, но и создать международный альянс против страны.

Республиканская партия США долгое время критиковала Демократическую партию за то, что там способствовали экономическому и политическому подъёму Китая во время управления страной президентами Биллом Клинтоном и Бараком Обамой. Нынешний американский лидер Дональд Трамп также счёл якобы имеющую место мягкость демократов по отношению к Китаю эффективным средством давления на конкурента на выборах Джо Байдена, пишет The Guardian. При этом сам Трамп по мере приближения голосования проводит всё более враждебную политику по отношению к Пекину.

Как отмечает издание, несмотря на то что есть целый ряд причин надеяться на победу на президентских выборах Байдена, маловероятно, что приход к власти представителя Демократической партии будет способствовать улучшению отношений между Вашингтоном и Пекином.

Байден на посту президента будет менее воинственным, нежели Трамп, и станет действовать более предсказуемо, что снизит вероятность военного конфликта в Южно-Китайском море. Тем не менее демократы могут захотеть создать альянс с союзниками против Китая, что лишь усугубит китайско-американские отношения.

Несмотря на то что именно администрации представителей Демократических партий в 1990-е годы способствовали интеграции Китая в цепи мирового капитала, тогда страна уступала Соединённым Штатам в развитии. Китай не представлял реальной военной угрозы, а американские корпорации получали выгоду от эксплуатации дешёвой рабочей силы. Однако с тех пор Пекин заметно укрепил положение на мировой арене, составив конкуренцию Вашингтону.

Как пишет The Guardian, Китай представляет «первую серьёзную угрозу экономической и политической гегемонии США после окончания холодной войны». В связи с этим любого главу Белого дома будет беспокоить рост Китая. Тем не менее Байден, в отличие от Трампа, риторика которого сосредоточена на вопросах торговли, промышленного шпионажа и «параноидальных фантазиях», связанных с COVID-19, сможет разыграть карту нарушений прав человека в Китае и заручиться международной поддержкой.

Так, в прошлом году Евросоюз назвал Китай «стратегическим конкурентом». Германия предпочитает укреплять отношения с Японией и Южной Кореей в противовес Поднебесной. Франция и Великобритания стремятся исключить китайскую Huawei из процесса создания сетей 5G. Отношения Австралии и Китая находятся на рекордно низком уровне. Япония стремится к более тесному военному сотрудничеству с западными державами и укрепляет связи с правительством Индии, отношения которого с Китаем обострились в июне после столкновений на границе.

Тем не менее, как отмечает The Guardian, на данный момент всё это носит неформальный характер и уравновешивается экономическим влиянием Пекина на целый ряд стран, а также связью с экономикой Вашингтона. При этом обострение напряжённости в отношениях с Пекином происходит в решающий момент борьбы с пандемией и климатическим кризисом, в ходе которой сотрудничество с Китаем имеет «решающее значение».