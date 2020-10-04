Foreign Policy: США не откажутся от торговых войн даже в случае победы Байдена

Миру вряд ли стоит ждать улучшения торговых отношений даже в случае победы на выборах в США Джо Байдена, пишет The Foreign Policy. В своей предвыборной кампании Байден ориентируется на внутренний рынок, обещая приоритет произведённым в США товарам и субсидии отечественным корпорациям. Кроме того, Байден вряд ли прекратит торговую войну с Китаем, поскольку заявлял, что Пекин проводит «атаку на американскую креативность».

Если кандидат от демократической партии США Джо Байден станет президентом, то исправление американских торговых отношений будет у него далеко не в приоритете, считает The Foreign Policy.

Сам Байден заявил, что США не будут вступать ни в какие торговые соглашения до тех пор, пока не будут осуществлены крупные инвестиции во внутренний рынок. Следовательно, отмечает издание, не стоит ждать, что при Байдене США вступят в ТПП, возобновят переговоры о торговой сделке с ЕС или же будут заключать торговые соглашения с кем-нибудь ещё.

Между тем, для всего остального мира улучшение торговых отношений, пострадавших от политики Дональда Трампа, является главным приоритетом, пишет The Foreign Policy. От того, насколько расторопно Байден сумеет справиться с этой ситуацией, зависит то, сумеют ли США восстановить часть своего лидерства в мировой экономике.

Ориентация Байдена на внутренний рынок понятна, пишет издание: недовольство американцев торговыми сделками помогло Трампу в 2016 году выиграть в важных промышленных штатах, таких как Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, отмечает издание. В этом году демократы намерены не повторять своих ошибок. Однако мир не может позволить себе ждать: после четырёх лет правления Трампа торговая система разрушается, пишет The Foreign Policy. В число срочных мер входят исправление ситуации в ВТО, построение сильного альянса для экономического противостояния Китаю, а также разрешение споров с Европой.

Однако текущие планы Байдена могут сделать ситуацию ещё хуже, отмечает издание. Его предложения по экономике подразумевают приоритет произведённым в США товарам, субсидии отечественным производителям и запрет на иностранные компании, имеющие государственное снабжение. Такие протекционистские меры ограждают внутренний рынок от иностранной конкуренции и приводят к аналогичным мерам, применяемым в других странах. Кроме того, Байден обещает объёмную государственную поддержку для компаний: как отмечает издание, субсидии, обещанные им, являются нарушением американских обязательств перед ВТО.

Кроме того, Байден не обещает значительной передышки в торговой войне с Китаем, пишет The Foreign Policy. Он говорил о том, что Китай проводит «атаку на американскую креативность», посредством кибершпионажа, кражи интеллектуальной собственности и нечестных субсидий. Как отмечает издание, сейчас всё больше людей узнает, что даже если выборы выиграет Байден, США не вернуться в «дотрамповскую» эру свободной торговли.