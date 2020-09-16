Euronews: арбитражная группа ВТО признала незаконной «торговую войну» США против Китая

Арбитражная группа ВТО признала безосновательным решение США ввести пошлины и развязать «торговую войну» против Китая. По оценкам экспертов, Вашингтон нарушил сразу несколько статей Генерального соглашения по тарифам и торговле. Пекин приветствовал такое решение третейской арбитражной комиссии, которая была организована в ответ на его жалобу в 2018 году. Однако у США есть ещё два месяца на подачу апелляции, сообщает Euronews.
США незаконно начали торговую войну с Китаем: арбитражная группа Всемирной торговой организации признала безосновательными американские пошлины на китайские товары, введённые два года назад. Во вторник эксперты назвали шаги Вашингтона не соответствующими сразу нескольким статьям Генерального соглашения по тарифам и торговле.
Китай направил жалобу в ВТО в 2018 году, когда администрация Дональда Трампа ввела 25-процентные пошлины на несколько сотен наименований изделий из Китая и с тех пор неоднократно расширяла список. В Вашингтоне объяснили такой шаг отрицательным торговым балансом с Китаем.
В Пекине ввели аналогичные ответные меры. Переговоры не привели к соглашению, и тогда в ВТО была образована третейская арбитражная комиссия. В Пекине приветствовали её решение, но у Вашингтона есть ещё два месяца на подачу апелляции.
В январе этого года стороны начинали нормализацию торговых отношений. Однако в августе Дональд Трамп отказался от продолжения переговоров: по мнению главы Белого дома, Китай вполне мог, но не захотел остановить эпидемию коронавируса.
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