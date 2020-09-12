Небольшая разница: WSJ рассказала, чем политика Байдена по отношению к Китаю будет отличаться от курса Трампа

Вне зависимости от того, кто одержит победу на ноябрьских выборах в США, политика Вашингтона по отношению к Китаю не претерпит кардинальных изменений и будет оставаться весьма жёсткой, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, хотя стратегия Трампа и Байдена в диалоге с Пекином существенно разнится, оба кандидата в президенты в целом согласны, что Китай следует остановить.

Кто бы ни одержал победу на грядущих президентских выборах в США, ясно одно: Вашингтон вышел на новый этап своих отношений с Китаем, в рамках которого его подход к Пекину будет весьма жёстким, пишет The Wall Street Journal.

За последние четыре года президент США и известный «торговый ястреб» Дональд Трамп пошёл наперекор традиционной политике, которая в целом способствовала более тесным связям между двумя гигантами. Видя в Китае конкурента, который зачастую ведёт себя нечестно, администрация Трампа ввела пошлины в отношении двух третей китайского импорта, предприняла шаги по ограничению китайских инвестиций в США и оказала давление на союзников, с тем чтобы последние не делали ставку на китайские технологии.

Между тем, советники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена дали понять, что они, как и администрация Трампа, также считают Китай неприятным конкурентом. «Это говорит о том, что, даже если в январе произойдёт смена администрации, трения между Китаем и США останутся на высоком уровне», — подчёркивает издание.

Сохранение напряжённых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира грозит мировому бизнесу большими переменами, так как различным компаниям придётся заняться переосмыслением цепочек поставок, а также подумать над тем, на чьи технологии им стоит делать ставку. Это также подтолкнёт союзников США к выбору между двумя полюсами.

«Я бы сказал, что в основном Демократическая партия признаёт, что Трамп, по большому счёту, поставил точный диагноз хищническим повадкам Китая», — считает высокопоставленный советник в предвыборном штабе Байдена Курт Кэмпбелл.

Помощники Байдена, по их словам, собираются расширить правительственную кампанию по успешной конкуренции в стратегически важных технологических областях. В частности, речь идёт о конкуренции в сфере ИИ, квантовых вычислений и 5G. Цель подобной политики — ограничить экономическую мощь и влияние Китая, а также уменьшить степень взаимозависимости двух держав.

Более того, торговые пошлины, введённые Трампом, могут никуда не деться и при президенте Байдене. Хотя последний и раскритиковал торговую войну Трампа, назвав её «самоубийственной», его штаб отказался давать гарантии по отмене пошлин, пообещав лишь изучить этот вопрос. При этом ряд демократов в конгрессе заявили, что окажут давление на Байдена, чтобы сохранить некоторые торговые препоны для защиты интересов американских рабочих.

Между тем, Байден и Трамп по-разному описывают свою тактику по решению вышеупомянутых проблем. Штаб Байдена в целом считает риторику некоторых сторонников Трампа о новой холодной войне с Китаем оторванной от действительности. В частности, они указывают на то, что только за прошлый год товарооборот между США и Китаем превысил $500 млрд — и это несмотря на торговую войну. Корпорация Apple, например, по-прежнему в значительной степени полагается на китайские комплектующие.

Советники Байдена также критикуют подход американского лидера к конфронтации с Китаем. «Реализация его стратегии для ведения переговоров и соперничества — это просто ужас», — заметил Кэмпбелл.

Что же касается Трампа, то его команда утверждает, что Байден — это представитель элит, которые в принципе поспособствовали расцвету Китая. Они, в частности, припомнили кандидату от Демпартии содействие системе свободной торговли, которая, по мнению многих американцев, нанесла сильный удар по занятости фабричных рабочих в США. Кроме того, в 2000 году Байден использовал своё влияние, с тем чтобы помочь Китаю вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Дональд Трамп бесстрашно принялся расчищать беспорядок, оставленный профессиональными политиками вроде Байдена», — уверен мичиганский республиканец Джек Бергман. По его мнению, кандидат в президенты от Демпартии, что бы он ни говорил, не сможет ничего поделать со своим старым мышлением.

Тем не менее ужесточение политики по отношению к Пекину станет для команды Байдена весьма заметным поворотом. Большая часть штаба кандидата от Демпартии работала в администрации Обамы, которая, по мнению многих, слишком мягко относилась к Китаю, неохотно и вяло реагируя на «националистические и авторитарные наклонности председателя Си Цзиньпина».

В отличие от Трампа Байден намеревается наладить с союзниками США тесные контакты, чтобы вместе оказать согласованное давление на Пекин. По его словам, Трамп достиг бы куда больших успехов, если бы он сотрудничал с другими странами, а не вёл торговые войны одновременно с Европой, Канадой, Мексикой, Южной Кореей и Японией. Кроме того, кандидат от Демпартии заявил, что собирается с большим вниманием отнестись к сотрудничеству с Китаем, когда речь заходит о мировых проблемах, столь же важных для Вашингтона, как и сдерживание Пекина.

В то время как Трамп пытается добиться изоляции Китая на фоне пандемии коронавируса, Байден, очевидно, будет придерживаться более глобального подхода к сдерживанию COVID-19. В то время как Трамп стремится замять проблему глобального потепления, Байден называет этот процесс «экзистенциальной угрозой». При этом демократ не может дать бой климатическим изменениям без помощи Китая, который является мировым рекордсменом по выбросу газов в атмосферу.

Всё это может помешать ужесточению политики Вашингтона по отношению к Пекину. «Стоит ли ослаблять конкуренцию, если есть перспективы для сотрудничества? Что будет, если Китай увяжет эти два пункта?» — задался вопросом сотрудник Брукингского института Томас Райт.

Противоречащие друг другу подходы кандидатов к дипломатии во многом отражают различие их философий, отмечает The Wall Street Journal.

Байден большую часть своей карьеры в правительстве провёл, работая с мировыми лидерами и принимая участие в формировании современного миропорядка, где решающую роль играет Америка. Трамп же пришёл в политику на склоне лет и выступил против этого самого порядка.

На протяжении более чем 40 лет президенты от обеих партий, а также главы транснациональных корпораций пытались добиться интеграции Китая как с США, так и со всем миром. Они полагали, что это пойдёт на пользу Вашингтону и поспособствует глобализации, так как Пекин будет следовать общемировым правилам. Это, в частности, нашло отражение в стремлении экс-президента Обамы — а также его вице-президента Байдена — наладить с Пекином тесные отношения.

Политика администрации Обамы по отношению к Китаю основывалась на предположении, что Си Цзиньпин подобно его предшественникам продолжит политику рыночной либерализации. Однако со временем китайский лидер укрепился во власти и отменил многие из этих мер. По мнению американских чиновников, именно тогда Вашингтон начал смотреть на Пекин по-иному.

Ближе к концу срока Обамы США начали бороться с киберкражами, заявили о том, что не потерпят территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море, а также ужесточили контроль над китайскими инвестициями. Сам же Байден критиковал поведение Китая в торговой сфере — правда, эта критика в основном выражалась в подаче жалоб в ВТО.

Президент Трамп лишь ускорил этот антикитайский поворот. Обвинив ВТО в неповоротливости и слабости, он развязал торговую войну, в рамках которой ввёл пошлины на китайский импорт на сумму $370 млрд. Кроме того, он ополчился на китайские технологические компании вроде Huawei и TikTok. Администрация нынешнего американского лидера также обвинила Китай в пандемии коронавируса, закрыла китайское консульство в Хьюстоне, активизировала военные учения в Южно-Китайском море и ввела санкции против китайских чиновников.

«Вне зависимости от того, кто победит, политика США в отношении Китая в ближайшие пять лет будет более жёсткой, чем в предыдущие пять лет, — полагает глава Совета по международным отношениям и чиновник Госдепа в администрации Буша-младшего Ричард Хаас. — Китай изменился — как и представление США о Китае».