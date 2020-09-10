Эксперт SCMP: из полувековых отношений Америки с Китаем администрация Трампа вынесла не тот урок

Отметая достижения последних 50 лет развития отношений между США и Китаем, заложенных Ричардом Никсоном, президент Дональд Трамп совершает ошибку, считает эксперт South China Morning Post Чи Ван. В 70-е годы американским лидерам помогали опытные аналитики и дипломаты — и Вашингтон и Пекин сумели преодолеть свои разногласия ради общей выгоды. Сегодня же Трамп игнорирует все уроки прошлого.

В Америке завершились национальные съезды двух главных политических партий — и кандидаты, экс вице-президент Джо Байден и действующий лидер Дональд Трамп, готовятся к своим первым дебатам. Предвыборная кампания выходит на финишную прямую, пишет в своей статье для South China Morning Post бывший глава китайской секции Библиотеки конгресса и руководитель Фонда американо-китайской политики (US-China Policy Foundation) Чи Ван.

Как напоминает автор, в условиях пандемии Трамп и его Республиканская партия неоднократно пытались свалить вину за беспрецедентный кризис здравоохранения, унёсший жизни более 180 тыс. американцев, на Пекин. Фраза «Заставим Китай заплатить» стала слоганом не только президентской кампании, но и частью агитации республиканцев, претендующих на место в конгресс. «Трамп и его администрация дошли даже до того, что объявили последние 50 лет китайско-американских отношений полными заблуждений».

Конечно, тему отношений с Китаем американские политики использовали в своих кампаниях и раньше — начиная с вопроса «Кто упустил Китай?» в 50-х и заканчивая негативными оценками Билла Клинтона перед выборами 1992 года в отношении ответа администрации Джорджа Буша — старшего на жёсткое подавление протестов на площади Тяньаньмэнь тремя годами ранее. Но на этот раз действующий лидер пошёл дальше, считает Чи Ван.

Выступая с речью в Никсоновской президентской библиотеке в июле этого года, спустя почти 50 лет после исторического визита Ричарда Никсона в КНР, госсекретарь Майк Помпео раскритиковал сближение США и Китая. Разумеется, глава американской дипломатии не стал ругать Никсона в названной в честь него же библиотеке, но осторожно отметил, что сейчас «мир совсем другой».

«Мы думали, что развитие отношений с Китаем в будущем сулит нам взаимное уважение и сотрудничество», — заявил Помпео и подчеркнул, что сбыться этим надеждам было не суждено. По мнению госсекретаря, попытки наладить контакт с Пекином провалились, потому что КНР не пошла по пути либерализации, как на то рассчитывали американские лидеры.

Только, на взгляд аналитика, Помпео неправ. Прежде чем ставить крест на 50 годах попыток развить отношения с Китаем, важно вспомнить о том, почему Никсон изначально пошёл на такой шаг. А прежде всего, Пекин ему нужен был для того, чтобы взять верх в холодной войне с Советским Союзом. Как писал в своей книге «О Китае» 2011 года известный политолог и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, Никсон «приехал в КНР не для того, чтобы посвятить её лидеров в принципы американской демократии или свободного предпринимательства, — он считал, что это бесполезно».

Как настаивает Чи Ван, в 70-е США и Китай сошлись только потому, что чувствовали общую угрозу со стороны СССР. Именно поэтому эти отношения пережили два больших внутренних кризиса в обеих странах — Уотергейт в Америке и смерть председателя Мао Цзэдуна в КНР.

Первым способ улучшить жизнь самих китайцев через налаживание контактов с Пекином увидел президент Джимми Картер уже ближе к концу 70-х. Но при этом угроза Советского Союза никуда не делась и, несомненно, учитывалась. Зато с такой позицией Картер сумел убедить скептиков в необходимости укрепления отношений с Китаем. И это действительно помогло народу КНР: к 1979 году китайский лидер Дэн Сяопин запустил экономические реформы, направленные на открытие национальной экономики.

Ко всему прочему, как утверждает автор статьи, Трамп и Помпео упорно не замечают ещё одного важного аспекта политики Никсона и Картера той эпохи — важности опытных экспертов в дипломатии и во внешней политике. У Никсона в госсекретарях был Киссинджер, советником по нацбезопасности у Картера служил Збигнев Бжезинский. «И хотя эти люди оставили после себя такой неизгладимый след, какой мало кто из госсекретарей или советников сможет повторить, я считаю, что Помпео — худший из всех, кто занимал эти посты в последнее время. И я не один придерживаюсь о нём такого мнения», — объясняет Чи Ван.

Как подчёркивает аналитик, действующий госсекретарь США не отличается ни серьёзной академической, ни дипломатической карьерой. Он настолько политизировал свой пост, что производит впечатление «ретранслятора прихотей Трампа на международной арене», а его постоянные попытки принизить Китай и главу КНР Си Цзиньпина не делают ничего, кроме того, что способствуют дальнейшему ухудшению отношений между Вашингтоном и Пекином. Ситуации не помогает и то, что вокруг Помпео нет ни одного хорошего специалиста по Китаю, да и слушает он исключительно тех, кто вторит его воинственному настрою.

Отметая успех китайско-американского взаимодействия, Трамп и Помпео не видят, насколько большие достижения оно принесло. Но этим грешит не только действующее американское руководство — критикуя США за попытки помешать подъёму Поднебесной, Пекин и сам забывает признавать роль американцев в собственном успехе, обращает внимание Чи Ван.

«Я не говорю, что США должны быть более сентиментальными, а Китай — активнее проявлять благодарность. Но учитывая, что китайско-американские отношения день ото дня становятся всё хуже, важно помнить, чего сумели достичь две страны, работая вместе, — даже несмотря на свои долгосрочные разногласия», — пишет аналитик.

Хотя угроза СССР давно миновала, у Китая и Америки и сейчас достаточно общих врагов — к примеру, климатические изменения, терроризм, коронавирус. И если Никсон и Мао, а потом Картер и Дэн смогли найти общий язык, то было бы неплохо, если бы Трамп и Си понимали, что тоже могут достичь большего с помощью сотрудничества и что от противостояния им есть что терять.