WT: Пентагон заявил о намерении Пекина вдвое увеличить китайский ядерный арсенал

Китай собирается удвоить свой арсенал ядерных боеголовок и одновременно пытается нарастить свой потенциал в плане зарубежных военных баз, которые могли бы предоставить возможность для совершения атак на Соединённые Штаты, пишет The Washington Times со ссылкой на ежегодный доклад Пентагона о вооружённых силах Поднебесной. Согласно этому документу, всё эти тревожные признаки говорят о том, что Пекин стремится к статусу глобальной сверхдержавы.

В докладе, подготовленном для конгресса США, говорится о том, что в настоящее время Народно-освободительная армия имеет запас боеголовок в количестве «немногим более 200 единиц». И этот арсенал в ближайшие годы будет расширен.

«В следующем десятилетии Китай расширит и диверсифицирует свои ядерные силы, и вероятно, как минимум удвоит свои запасы ядерных боеголовок», — указано в документе.

Ядерные силы КНР на данный момент состоят из большого количества межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования и МБР мобильного базирования, а также из ряда новых высокотехнологичных вооружений, в том числе из ракет с несколькими боеголовками и из сверхскоростных гиперзвуковых планирующих аппаратов.

Чад Сбрагиа — заместитель помощника министра обороны США, занимающийся вопросом Китая, — заявил, что этот доклад стал первым случаем, когда были опубликованы разведданные США по количеству китайских боеголовок.

Как отмечает The Washington Times, арсенал из более чем 400 боеголовок по-прежнему будет меньше текущего стратегического запаса США, состоящего из 1550 развёрнутых боеголовок. Однако в докладе отмечается, что Китай, похоже, меняет свою ядерную стратегию: от принципа не применять первым ядерное оружие в вооружённом конфликте Пекин переходит к стратегии «запуск по предупреждению», т.е. запуск ядерных ракет производится при наличии признаков приближающегося ядерного удара.

Как отметил Сбрагия, это тревожное наращивание ядерного потенциала указывает на необходимость вовлечения Китая в переговоры между США и Россией об ограничении вооружений. И именно на этом сейчас настаивает администрация Трампа, однако Пекин до сих пор сопротивляется.

В докладе также говорится, что Китай расширяет свою единственную зарубежную военную базу в Джибути на стратегическом важном полуострове Сомали, а также подумывает о создании новых баз, которые будут использоваться для проецирования силы по всему миру. Среди потенциальных местоположений — Мьянма, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Пакистан, Шри-Ланка, Объединённые Арабские Эмираты, Кения, Сейшельские острова, Танзания, Ангола и Таджикистан.

Как отмечается в статье, последний ежегодный доклад Министерства обороны США резко контрастирует с предыдущими исследованиями Пентагона, в которых утверждалось, что наращивание военной мощи Китая носило оборонительный характер и ограничивалось развитием сил, позволяющих вернуть Тайвань.