FAZ: США подвели итог переговоров по СНВ-III — теперь «мяч на стороне России»

После переговоров по СНВ-III в Вене США проявили «осторожный оптимизм», сообщает Frankfurter Allgemeine. Спецпосланник Вашингтона по контролю над вооружением Маршалл Биллингсли заявил, что американцы «относительно удовлетворены» результатами встречи, однако теперь «мяч на стороне России». «Если они хотят продления соглашения, то они должны пойти нам на встречу. Мы к этому готовы», — подчеркнул дипломат.

В Вене завершился очередной раунд переговоров России и США по СНВ-III, сообщает Frankfurter Allgemeine. В заключение мероприятия спецпосланник Вашингтона по контролю над вооружением Маршалл Биллингсли проявил «осторожный оптимизм». По его словам, общение было содержательным, и американская сторона «относительно удовлетворена», однако для достижения прогресса необходимо проделать «огромный объём работы». При этом он отметил, что теперь «мяч на стороне России»: «Если они хотят продления соглашения, то они должны пойти нам на встречу. Мы к этому готовы».

США хотят заключить всеобъемлющее соглашение об ограничении ядерного оружия, в котором тактические и стратегические боеприпасы не будут разделяться на две отдельные группы, продолжает издание. К тому же американцам не нужен новый договор «в духе времён холодной войны». Они настаивают на том, чтобы документ был многосторонним и его подписал в том числе и Китай. Вашингтон также требует, чтобы Россия сократила арсенал ракет средней и меньшей дальности, а также улучшила возможности взаимного контроля. Биллингсли пообещал, что, если удастся устранить разногласия с Москвой, а также включить Пекин в СНВ-III, глава Белого дома Дональд Трамп рассмотрит возможность продления договора.

Китай же отказывается что-либо подписывать, обосновывая это тем, что у него гораздо меньше ядерного оружия, чем у США и России, продолжает издание. Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Поднебесная вступит в соглашение только после того, как американцы сократят свой арсенал до китайского уровня: «Но мы знаем, что этого не произойдёт». Биллингсли же утверждает, что Пекин скрывает реальное число своих ядерных боеголовок.

Однако спецпосланник заявил, что нежелание Китая вступать в соглашение не помешает заключению с Москвой нового договора: «Мы не позволим Китаю наложить вето на наши отношения с Россией». «В конце концов мы не можем заставить Китай что-либо подписывать. Китай применяет такой метод в отношениях с другими, но Америка так не поступает. Мы считаем, что в конечном счёте Китай заинтересован в том, чтобы присоединиться», — объяснил дипломат, призвав весь мир оказать давление на Пекин в этом вопросе.

Кремль также выступает за сохранение соглашения, подчеркнул участвовавший в переговорах в Вене заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Однако он отметил, что на данной стадии приоритеты у Белого дома и Кремля «сильно отличаются».