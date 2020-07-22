Экс-заместитель главы Пентагона: США нужна новая военная стратегия, чтобы сдержать «китайскую агрессию»

Собственные отчёты Минобороны США показывают, что его нынешних сил может оказаться недостаточно, чтобы победить китайскую армию в будущем. Поэтому следующему американскому правительству необходимо позаботиться о развитии военного потенциала страны, пишет на страницах NBC экс-заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Мишель Флурной.

Следующая администрация США столкнётся с «гораздо более наглым и агрессивным» Китаем, который уже всё чаще демонстрирует готовность использовать «насильственные меры», чтобы отстоять свои территориальные претензии в Азии. Хотя ни Вашингтон, ни Пекин не хотят войны, существует реальный риск того, что просчёт приведёт к тому, что кризис перерастёт в конфликт между этими ядерными державами, пишут на страницах NBC экс-заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Мишель Флурной и старший сотрудник аналитической компании WestExec Advisors Габриэль Шефиц.

По их словам, чтобы предотвратить возможный конфликт, Америке необходимо сохранять военный потенциал для «сдерживания» Китая. Её вооружённые силы должны быть способны успешно противостоять любым подобным территориальным притязаниям со стороны Поднебесной или готовы повысить ставки настолько, чтобы вынудить Пекин «отступить от края пропасти».

Но существует одна проблема. Если верить собственным отчётам о манёврах и анализу Минобороны США, его нынешних сил вполне может оказаться недостаточно для сдерживания или победы над «китайской агрессией» в будущем, подчёркивают авторы статьи.

Отчёт Пентагона показывает, что вооруженные силы США оснащены для ведения «последней войны». Но многие из систем вооружения, которые давали американской армии преимущество в конфликтах на Ближнем Востоке, невероятно уязвимы перед передовыми средствами радиоэлектронной борьбы, киберарсеналом и высокоточными ракетами Китая и России, обращают внимание Флурной и Шефиц.

На их взгляд, США должны принять срочные меры, чтобы переломить эту тревожную тенденцию. Сохранение и в конечном итоге расширение своего военно-технического превосходства над конкурирующими великими державами, включая Китай, должно стать наивысшим инвестиционным приоритетом Пентагона. В противном случае, он рискует потерять существующее преимущество в течение десяти лет.

Чтобы сохранить лидерство США, следующему главе Пентагона следует предложить гораздо более смелую стратегию повышения военно-технического преимущества. Она должна предусматривать крупные инвестиции в технологические инновации, согласованное распределение ресурсов среди ведомств, а также более тесное сотрудничество между Министерством обороны и частными компаниями.

Одним из ключевых направлений может стать создание командной сети управления нового поколения, которая соединит космические, воздушные, наземные, наводные и подводные военные системы. Кроме того, армии будет полезен искусственный интеллект, способный помочь принимать решения лучше и быстрее противника, а также флот беспилотных транспортных средств, которые среди прочего могут уменьшить необходимость подвергать военнослужащих риску.

Каждый вид войск ведёт собственные разработки в этих направлениях. Но эти усилия слишком медленны и малы по масштабу. Должен быть общеотраслевой подход, который может обеспечить значительное финансирование для каждой приоритетной области, координировать исследования и продемонстрировать частной промышленности, что работать с Министерством обороны финансово обоснованно, считают авторы статьи.

Такой подход поможет самым передовым прототипам миновать «долину смерти» Пентагона, под которой подразумевают разрыв между разработками, финансируемыми ведомством, и конечным контрактом на производство. В результате компании увидят, что существует реальная политическая воля и средства для перехода от существующих платформ к новым возможностям.

«В ноябре этого года мы должны избрать администрацию, которая сделает повышение военных преимуществ США и усиление фактора сдерживания своим главным приоритетом в обороне. Достижение этих целей имеет решающее значение для сохранения способности страны предотвращать конфликты и защищать свой народ, интересы, демократию, союзников и партнёров в Азии. Том самом регионе, от которого больше всего зависит будущее процветание и безопасность американцев», — заключают Флурной и Шефиц.