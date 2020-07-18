El País: Столтенберг обвинил Россию и Китай в подрыве демократии в период пандемии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El País обвинил Россию и Китай в распространении пропаганды и ложных обвинений в адрес стран — членов альянса во время пандемии, сочтя что там сумели «ответить фактами». При этом Столтенберг отметил, что НАТО готовится ко второй волне пандемии, призвав союзников также быть готовыми к борьбе с новыми вспышками коронавируса.

После более чем четырёх месяцев карантина генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вернулся к своей международной повестке дня, отправившись в Испанию для участия в церемонии прощания с жертвами коронавируса. Накануне прошедшего в четверг в Мадриде траурного мероприятия Столтенберг дал интервью El País, рассказав о вызовах, которые перед альянсом поставила пандемия.

Одной из важнейших проблем генсек НАТО назвал попытки ряда стран воспользоваться ситуацией с коронавирусом для распространения пропаганды, для того чтобы «разделить союзников, и отчасти чтобы подорвать доверие к нашим демократическим институтам». Примером ложных обвинений и пропаганды Столтенберг счёл тот факт, что Россия и Китай утверждали, что вирус был создан странами — членами Североатлантического альянса.

«НАТО ответило фактами. Реакция на пропаганду — это не пропаганда. У НАТО много возможностей, но в конечном итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса», — заявил политик.

Отвечая на вопрос издания о том, воспользовалась ли Россия пандемией для увеличения своего военного присутствия, Столтенберг отметил, что Кремль усилил своё присутствие в Ливии и поддержку фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, «подрывая усилия по достижению мира» в стране.

«Помимо дезинформации, мы также наблюдаем увеличение военного присутствия в Ливии, но я бы не стал связывать это с COVID-19», — приводит El País слова Столтенберга.

При этом, по его словам, альянс готовится ко второй волне пандемии. В частности, Столтенберг заявил, что НАТО накапливает важнейшие медицинские материалы и мобилизует средства на борьбу с заболеванием. Вместе с тем он указал на важность подготовки к возможной второй волне коронавируса и на национальном уровне.

Столтенберг также отметил, что альянс «всегда готов к неожиданностям». В ноябре прошлого года там обновили план реагирования в условиях пандемии. После начала распространения коронавируса НАТО приняло необходимые меры, чтобы обеспечить сохранение оперативного потенциала и продолжать борьбу с терроризмом, отменив ряд военных учений.

«Однако наша главная ответственность состоит в том, чтобы кризис в области здравоохранения не превратился в кризис в области безопасности», — подчеркнул генсек.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что «военный потенциал имеет ключевое значение» в условиях пандемии, отвечая на вопрос, возможно ли в настоящее время, учитывая экономические последствия борьбы с коронавирусом, увеличить расходы союзников по НАТО на оборону.

«Коронавирус уже повлёк и ещё повлечёт за собой серьёзные экономические последствия для союзников и ещё больше усложнит решение проблемы последствий для бюджета. В то же время COVID-19 не означает, что другие угрозы исчезнут. Мы должны быть в состоянии справиться со всем сразу. Такова реальность», — подытожил в интервью El País Столтенберг.