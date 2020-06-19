CNBC: Столтенберг признался, что не считает Китай и Россию непосредственной угрозой

В интервью CNBC Йенс Столтенберг заявил, что в меняющемся мире Североатлантический альянс рассматривает Китай и Россию как два «совершенно разных вида вызова». В то же время глава НАТО отметил, что не видит непосредственной угрозы в отношении какого-либо из союзников по военному блоку.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит непосредственной угрозы членам альянса из 30 стран — даже перед лицом укрепляющегося Китая и ухудшающихся отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

«Эти две нации [Китай и Россия] — два совершенно разных вызова для НАТО. Мы не видим непосредственной угрозы в отношении какого-либо из наших союзников», — заявил чиновник.

«Но мы должны реагировать на меняющийся мир, в котором мы видим более напористую Россию, которая задействует новые современные возможности, в том числе новые ракеты. Мы также наблюдали её агрессивные действия против Украины», — добавил Столтенберг.

Отношения между Россией и Западом достигли самой низкой отметки со времён холодной войны. Москва всё ещё находится под американскими и международными санкциями из-за «аннексии Крыма* и войны на востоке Украины», поясняет CNBC.

«В то же время на наших глазах происходит фундаментальный сдвиг в глобальном балансе сил в связи с усилением Китая, — подчеркнул генеральный секретарь. — У них вскоре будет самая большая экономика в мире. У них второй по величине оборонный бюджет, и они вкладывают значительные средства в программы по ракетам и ядерному оружию, способным достичь всех союзников по НАТО».

«Есть одна важная идея, и она заключается в том, что мы должны поддерживать друг друга, Северная Америка и Соединённые Штаты. Ведь вместе мы составляем 50% экономической и 50% военной мощи мира. Так что, пока Северная Америка и Европа держатся вместе, мы под защитой и в безопасности», — отметил Столтенберг.

Его комментарий прозвучал на фоне всё более шаткого единства в альянсе. Заявления Столтенберга совпадают с откровениями бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который в своей новой книге утверждает, что из-за президента США оказались близки к выходу из НАТО.

Трамп назвал книгу Болтона «сборником лжи и выдуманных историй». Впрочем, президент никогда не скрывал своего разочарования альянсом и открыто критиковал его, что вызвало недовольство многих ветеранов внешней политики и вооружённых сил.

Сторонники НАТО и критики Трампа также осуждают выход президента из двусторонних и многосторонних соглашений о вооружениях. Они предупреждают, что утрата США позиции мирового лидера угрожает безопасности Запада и расширяет возможности его противников.

По словам CNBC, совсем недавно Трамп объявил о своих планах вывести войска США из Германии, тем самым нарушив ключевое соглашение о европейской безопасности, которую Америку обязалась сохранять после Второй мировой войны. Эти планы Вашингтона встревожили многих членов НАТО и немецких министров, причём некоторые критики назвали инициативу «значительной победой для России».

На вопрос, шлёт ли позиция Трампа неверный сигнал, генсек ответил, что «в интересах безопасности США иметь военное присутствие в Европе». Ведь, по его словам, континент даёт американцам площадку для проецирования своей военной мощи на Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане.