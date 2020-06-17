DT: «не принято окончательного решения» — Столтенберг попытался смягчить заявление Трампа о выводе войск из Германии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не было решено, как и когда США выведут треть своих военнослужащих из Германии, о чём ранее объявил президент США Дональд Трамп, передаёт The Daily Telegraph. Ожидается, что вопрос может быть поднят в ходе встреч министров обороны стран альянса, направленных на реагирование на рост «воинственности России».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попытался смягчить опасения относительно решения США о выводе тысяч войск из Германии на фоне роста «воинственности России», сообщает The Daily Telegraph.



«Пока не принято окончательного решения о том, как и когда это решение будет реализовано, — заявил Столтенберг во вторник, после того как глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что намерен отозвать 9500 военнослужащих. — Присутствие США в Европе — это не только защита Европы, но и защита американской власти за пределами Европы».



По словам генсека, он консультируется по этому вопросу с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на прошлой неделе заявила, что ей не сообщили о решении вывести американские войска.



По словам Трампа, такое решение принимается, потому что Германия не выполнила обязательств по финансированию НАТО — перейти к 2024 году к расходованию не менее 2% ВВП на оборону.



Министры обороны стран альянса обсудят планы Трампа по сокращению базирующихся в Германии войск в ходе видеоконференций, которые пройдут в среду и четверг. При этом в НАТО ожидают, что американский лидер воспользуется конференциями, для того чтобы впервые проинформировать союзников о решении.



Тем не менее дипломаты НАТО напомнили, что Трамп не впервые делает заявления о выводе войск из ряда стран, однако, в конечном счёте, они оказываются «пустыми угрозами». Неназванные источники издания также указали на высокую стоимость и сложность с точки зрения материально-технического обеспечения передислокации большого количества войск.



Как отмечает издание, ожидается, что в ходе встреч министры обороны подпишут пакет мер против России, включая военные учения и оптовые закупки средств ПВО в ответ на наращивание страной своего ракетного арсенала.



Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о слиянии Министерства иностранных дел и Министерства по международному развитию, предложив перенаправить помощь, которую Лондон оказывал странам Африки, на страны Восточной Европы.



«Мы оказываем Замбии столько же помощи, сколько и Украине, хотя последняя имеет жизненно важное значения для европейской безопасности. Мы выделяем Танзании в десять раз больше средств, чем шести странам Западных Балкан, крайне уязвимых для российского вмешательства», — приводит The Daily Telegraph слова премьера.