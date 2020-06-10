Столтенберг: усиление России не позволяет НАТО сократить военные расходы

Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, страны НАТО должны и дальше инвестировать в оборону и политику сдерживания, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в своём интервью для Die Welt. По словам Столтенберга, вызовы, стоявшие перед НАТО до пандемии, только усилились: в частности, Россия проводит активную модернизацию своего военного потенциала и наращивает военное присутствие в ряде регионов.

В последние годы военное присутствие США в Европе вновь усилилось, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt, комментируя возможный вывод части американских войск из Германии. Столтенберг напомнил, что американцы усилили своё присутствие в Польше, Румынии, Норвегии, странах Прибалтики, Испании, чем вносят решающий вклад в европейскую безопасность.

Говоря о возможных сокращениях военных расходов ввиду пандемии, Столтенберг отметил, что вызовы и угрозы, стоявшие перед альянсом до кризиса, никуда не исчезли, а напротив усилились. В частности, глава НАТО заявил о том, что Россия продолжает наращивать вооружения; кроме того, глобальный баланс сил сдвигается из-за подъёма Китая, а также усиления террористических организаций. Следовательно, необходимо и дальше в полной мере инвестировать в безопасность, отметил Столтенберг.

По словам Столтенберга, пандемия коронавиурса показала потенциальную опасность биологического и химического оружия. Генсек отметил, что применять такие вооружения могут как государства, так и террористические организации. Кроме того, Столтенберг обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации, связанной с коронавирусом.

Глава НАТО заявил, что на данный момент не видит непосредственных угроз какой-либо из стран НАТО. «Однако мы также видим, что Россия очень активно инвестирует в модернизацию своего военного потенциала, к которому относятся ракеты средней дальности, такие как 9М729, способные достичь любой цели в Европе. Эти ракеты сложно обнаружить и у них очень небольшое время подлёта. Они нарушают ДРСМД и именно они стали причиной прекращения действия этого договора», — приводит Die Welt слова Столтенберга.

Кроме того, Столтенберг отметил, что на вооружении у России есть межконтинентальные ракеты, дроны и кибероружие. «Мы выдели, что Россия готова применять военную силу против своих соседей, таких как Украина и Грузия. Мы также видели, что Россия осуществляет кибератаки. Недавно в Германии подтвердили, что за кибератакой на бундестаг стояла Россия. Россия действует в Арктике, наращивает своё присутствие в Средиземноморье, а её войска находятся непосредственно на границе с НАТО. Ввиду этого, мы должны и дальше инвестировать в оборону и политику сдерживания», — заявил Столтенберг.