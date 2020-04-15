Sky News: генсек НАТО отрицает, что альянс запоздал с помощью союзникам для борьбы с коронавирусом

Ответ НАТО на коронавирусный кризис может показаться запоздалым и недостаточным по сравнению с помощью, оказанной европейским странам Россией и Китаем, отмечает Sky News. Как передаёт телеканал, благодаря скорой реакции, Москва и Пекин, несмотря на скрытые мотивы своей поддержки, отныне могут претендовать на роль «спасителей Европы» вместо Североатлантического альянса.

Это подарок Великобритании от Турции — четверть миллиона единиц столь необходимых средств индивидуальной защиты. Однако этот прибывший в прошлую пятницу авиарейс стал первым примером растущих усилий НАТО в попытке помочь союзникам.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: НАТО, наши структуры командования, различные механизмы альянса предоставляют серьёзную поддержку союзникам, борющимся с кризисом пандемии Covid-19.

Может, это и так, однако гораздо быстрее на первых полосах газет оказалась Россия, непримиримый соперник НАТО, со своей помощью — самолётами, нагруженными необходимыми средствами помощи для Италии. Хотя многие и видят в этом жесте скорее геополитический ход, чем подлинную щедрость. Китай также быстро предложил свою помощь, в том числе и Великобритании.

ДЕБОРА ХЕЙНС, корреспондент Sky News: Похоже, что НАТО действительно слишком поздно отреагировало, и сам по себе этот ответ был довольно ограниченным и фрагментарным. Не волнуетесь ли вы, что НАТО немного отстаёт в этом вопросе и позволяет вмешиваться таким странам, как Россия и Китай, которые воспринимаются как великие спасители европейских стран?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: НАТО отреагировало довольно рано, однако самое важное, что мы сделали в самом начале, — это внедрение превентивных мер, защита наших миссий и операций. Ведь важно помнить, что основная задача НАТО — гарантировать, чтобы этот кризис в области здравоохранения не перерос в кризис в области безопасности.

Вот и одна из миссий по обеспечению безопасности: британские военные в Эстонии — на восточном фланге альянса. Они прибыли для сдерживания российской агрессии. Но как быть с российской «мягкой» силой, задача которой — завоевать друзей в период пандемии.

ТОБИАС ЭЛЛВУД, экс-министр обороны Великобритании: НАТО пора пробудиться, нам нужно сформировать коллективный подход к вопросам международной безопасности, иначе, как я уже говорил, есть много государств и негосударственных образований, готовых воспользоваться создаваемым нами вакуумом.

Этот вызов беспрецедентен — противостоять как вирусу, так и попыткам противников использовать кризис в собственных целях. У министров обороны стран НАТО в ходе их дистанционной встречи в среду будет множество тем для обсуждения. С вам была Дероба Хейнс, Sky News.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2020 года.