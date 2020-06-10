EUobserver: Столтенберг призвал Запад объединиться перед лицом «российско-китайской оси»

Рост могущества Китая и его сотрудничество с Россией превращаются во всю большую «угрозу» для Европы и НАТО, пишет EUobserver со ссылкой на заявление генерального секретаря блока Йенса Столтенберга. По его мнению, с учётом нового расклада сил в мире для противостояния «оси» Москва-Пекин Западу следует объединиться, так как по отдельности страны уже не смогут эффективно заниматься сдерживанием.

Наряду с Россией Китай превращается во всю большую «угрозу» для Европы, пишет EUobserver со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Восход Китая в корне меняет глобальный баланс сил, что приводит к многократному росту степени угрозы открытому обществу и личным свободам, усиливая давление на наши ценности и наш образ жизни», — отметил он, оговорившись, однако, что НАТО «не видит в Китае нового врага или противника».

«Но китайцы уже располагают вторым по величине оборонным бюджетом в мире. Они вкладывают значительные средства в современные военные средства, включая ракеты, способные добить до всех членов НАТО», — добавил Столтенберг.

«Мы знаем о присутствии китайских войск в Арктике и в Африке. Мы видим, что они вкладываются в нашу критически важную инфраструктуру. И они всё время наращивают сотрудничество с Россией. Всё это сказывается на безопасности союзников по НАТО», — подчеркнул генсек.

С подобным заявлением бывший премьер Норвегии выступил на фоне переговоров о реформации НАТО. Изначально оборонительный блок был создан для сдерживания Советского Союза. Хотя альянс по-прежнему сдерживает Россию с помощью новых батальонов НАТО в Прибалтике, подобные высказывания Столтенберга о Китае отражают беспокойство США — главной силы блока — насчёт Пекина.

«После окончания холодной войны мы стали свидетелями постепенного сокращения американского военного присутствия в Европе. Но за последние несколько лет мы фактически наблюдаем противоположную тенденцию», — отметил Столтенберг. По его словам, несмотря на рост влияния Китая, Россия по-прежнему представляет «серьёзную угрозу» для безопасности Запада.

«Мы видели, что Россия без колебаний применяет военную силу против соседей, — напомнил он. — Кроме того, сейчас русские также развёртывают новую ракету 9М729, которая добивает до европейских городов, снижая порог применения ядерного оружия в ходе вооружённого конфликта».

Вместе с тем новая «китайско-российская ось», по словам Столтенберга, очень активно действует на дезинформационном фронте. Генсек отметил, что как Москва, так и Пекин публикуют «пропаганду» и «пытаются разделить» Запад с тем, чтобы подорвать доверие к странам НАТО.

«Мы стали свидетелями попыток как России, так и Китая в какой-то степени указать на союзников по НАТО как на виновных в существовании коронавируса», — добавил он. Тем не менее, по его словам, «открытые общества» и «свободная пресса» оказались достаточно сильны, чтобы противостоять этим инсинуациям.

Однако, как отметил Столтенберг, в новом «мировом раскладе сил» даже США не могут позволить себе действовать в одиночку. «Вскоре Китай превратится в крупнейшую мировую экономику. Они лидируют в инвестировании во многие передовые технологии, в том числе в искусственный интеллект и квантовые вычисления. Сейчас важно, как никогда, чтобы Северная Америка и Европа держались вместе, потому что мы не сможем справиться с этим по отдельности», — предупредил генсек НАТО.