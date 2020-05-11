Столтенберг: ядерное оружие НАТО защищает мир и свободу

Программа ядерного сдерживания НАТО направлена не на разжигание конфликтов, а на их предотвращение, пишет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine. По его уверениям, мир не может быть безопасным, если ядерные вооружения будут у России, Китая и других стран, но не у НАТО — поэтому ядерное оружие необходимо НАТО, чтобы защитить мир и свободу на планете.

Без многостороннего соглашения об участии в ядерной программе НАТО большее число государств может снова начать стремиться к обладанию ядерными вооружениями, поэтому вклад Германии имеет ключевое значение, отмечает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в гостевой статье для Frankfurter Allgemeine.

Коронавирус относится к числу крупнейших вызовов для всего мира со времён окончания Второй мировой войны. Однако это не означает, что другие проблемы исчезли. «Мы стоим на пороге тяжелейшей обстановки в сфере безопасности за последние десятилетия», — подчёркивает Столтенберг. Террористическая угроза продолжает существовать, авторитарные режимы бросают вызов демократии, ядерное оружие распространяется в таких странах, как Северная Корея, агрессивную политику продолжает вести Россия.

В то время как НАТО рассматривает свою программу ядерного сдерживания как политический инструмент, Россия в последние годы активно инвестировала средства в свою военную мощь и, в особенности, в свой ядерный арсенал, настаивает генсек трансатлантического альянса. По его словам, Россия разместила в Калининграде — всего в 500 км от Берлина — ракеты, способные переносить ядерные заряды. «Она грозила таким партнёрам по альянсу, как Дания, Польша и Румыния, ядерными ударами, — уверяет Столтенберг в своей статье. — Россия обещала уважать украинские границы, если Украина откажется от собственной ядерной обороны. Тем не менее, она насильственным путём аннексировала* часть Украины».

«В ясной противоположности» этому НАТО путём контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения вооружений стремится к миру без ядерного оружия, утверждает Столтенберг. По его словам, альянс достиг больших успехов в реализации этой цели. С окончания холодной войны НАТО сократило количество ядерного оружия в Европе примерно на 90%. При этом Россия совершила «вопиющее нарушение» ДРСМД, настаивает генсек НАТО. Она разместила новые ядерные ракеты средней дальности, которые могут в течение короткого времени достигнуть европейских городов. Напротив, НАТО заявило, что не будет размещать в Европе никаких новых ядерных ракет наземного базирования. «Мы будем и впредь поддерживать эффективное сдерживание, в том числе с помощью наших существующих ядерных мощностей», — заверяет Столтенберг читателей своей статьи.

В связи с этим он приветствует явную приверженность Германии НАТО и программе ядерного сдерживания. Позиция Берлина играет особенно важную роль сейчас, когда Европа отметила 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. НАТО было создано на руинах этой опустошительной войны для обеспечения мира и свободы для будущих поколений. Германия вступила в альянс всего через 10 лет после окончания войны, 6 мая 1955 года. С тех пор она является высоко ценимым членом НАТО, со всеми соответствующими преимуществами и обязательствами.

Как уверяет Столтенберг, сегодня ядерные соглашения НАТО важны точно так же, как и всегда. Они вносят свой вклад в защиту всего альянса, Германии, его соседей и друзей, у которых есть свои законные интересы в сфере безопасности. Кроме того, ядерная программа — это многосторонне соглашение, которое гарантирует, что преимущества, обязательства и риски сдерживания будут распределены между союзниками. Это крайне важно с политической точки зрения. Это означает, что партнёры по альянсу совместно принимают решения по ядерной политике и поддерживают соответствующие системы вооружений. Такой коллективный подход даёт партнёрам по альянсу право голоса в вопросе ядерных вооружений, которого у них в противном случае не было бы, разъясняет генеральный секретарь НАТО.

Ядерная программа НАТО направлена непосредственно на поддержку нераспространения ядерного оружия, заявляет Столтенберг в своей статье. Эта программа десятилетиями предоставляет европейским партнёрам альянса эффективную ядерную защиту. Это имело решающее значение при разработке договора о нераспространении ядерных вооружений, потому что благодаря коллективной программе ядерного сдерживания многим странам нет необходимости создавать собственное ядерное оружие. Если бы этой программе пришёл конец, многие государства могли бы снова пожелать обзавестись собственным ядерным оружием, а это привело бы к небезопасности в мире, убеждён генсек НАТО.

По его уверениям, все партнёры альянса ценят роль Германии и её участие в ядерной программе НАТО. С самого начала Берлин предоставлял свои самолёты, которые могут использоваться, в том числе, для ядерных задач альянса. Германия берёт на себя важную ведущую роль, опираясь на многолетнее сотрудничество с другими партнёрами по НАТО. Для безопасности всех стран альянса решающее значение имеет осуществление ядерной программы союзниками в полном объёме. Сюда относится также предоставление подходящих самолётов, которые способны принять участие в ядерной обороне НАТО, поясняет Столтенберг.

«НАТО объединяет демократические страны для защиты наших ценностей — свободы и правовой государственности», — пишет он в гостевой статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine. Ответственность партнёров НАТО за безопасность каждого из членов альянса остаётся незыблемой, подчёркивает Столтенберг. «Наша солидарность — это наша сила. Высшим проявлением этой солидарности остаётся наше ядерное сдерживание, — утверждает он. — НАТО — это оборонительный альянс. Смысл ядерного оружия НАТО не в том, чтобы провоцировать конфликты, а в поддержании мира и сдерживании агрессии. Наш альянс стремится к миру, свободному от ядерного оружия».

При этом Столтенберг с сожалением отмечает, что добиться этого до сих пор не удалось, и на данный момент предпосылок к этому нет. «Мир, в котором ядерное оружие есть у России, Китая и других стран, но отсутствует у НАТО, — это небезопасный мир. Поэтому все партнёры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует ядерное оружие — для гарантии мира и свободы», — заключает Столтенберг в гостевой статье для Frankfurter Allgemeine.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).