Euractiv: Москва не считает Финляндию важным членом ЕС — но её вступления в НАТО опасается

Россия не считает Финляндию важным или сильным членом ЕС, а также не видит в ней средство донесения до Брюсселя своих взглядов, пишет Euractiv со ссылкой на новое правительственное исследование. Тем не менее, как отмечает портал, Россия полагает, что вступление Финляндии в НАТО или присутствие на территории этой страны войск альянса представляет серьёзную угрозу, которая не замедлит сказаться на двусторонних отношениях.

Хотя Россия и утверждает, что Финляндия сама вольна решать, присоединяться ей к НАТО или нет, подобный шаг всё равно будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Об этом говорится в исследовании предыдущего финского правительства, которое было опубликовано в понедельник, пишет Euractiv.

Авторы исследования под названием «Говорит Москва» пытаются изучить стратегические каналы связи России в историческом, социальном, культурном и международном контекстах.

Европейский центр повышения квалификации для борьбы с гибридными угрозами в Хельсинки организовал ряд международных семинаров, посвящённых этому проекту. От различных документов схожей тематики его отличает научная база, состоящая в основном из первичных российских источников, а также интервью с представителями российских властей.

Если верить исследованию, то с 2007 года, когда Владимир Путин произнёс свою речь в Мюнхене, изменилось очень немногое. Чувство, что Запад предал и оскорбил Москву, по-прежнему оказывает немалое влияние на процесс принятия решений и риторику. Темы суверенитета, целостности, а также необходимость выглядеть в глазах мира сверхдержавой остаются весьма важными вопросами в кулуарах Кремля.

Тем не менее российские интересы в Финляндии «нормализовались и стали менее важными». Финляндия более не является целью или платформой для стратегического канала связи, учитывая, что, по мнению Москвы, эта страна не принадлежит к числу сильных или важных членов ЕС.

«Российское руководство не считает, что сигналы Кремля Брюсселю должны идти через Хельсинки или же что финны могут представлять серьёзную дополнительную ценность в плане объяснения взглядов или интересов России», — говорится в докладе.

При этом авторы исследования отмечают: Москва полагает, что вступление Финляндии в НАТО или продолжающееся присутствие на её территории войск альянса представляет конкретную угрозу, напоминает портал.