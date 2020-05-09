DP: пандемия коронавируса обнажила соперничество государств на мировой арене

Благодаря пандемии коронавируса становится возможным проследить действия государств с амбициями на роль супердержавы, которая будет в состоянии доминировать в мире, уверен польский историк и журналист Рышард Терлецкий. Такие стремления в своей статье для издания Dziennik Polski он приписывает Китаю и в меньшей степени России, соперниками которых выступают США и ЕС.

«На протяжении долгих лет нас кормили различными теориями заговора, поэтому мы уже стали невосприимчивыми к разным идеям о тайном мировом правительстве, о намеренном загрязнении планеты компаниями, занимающимися охраной окружающей среды, или о разработке вируса, благодаря которому странам не придётся платить пенсии непродуктивной части населения», — пишет польский историк и журналист Рышард Терлецкий.

В своей статье для издания Dziennik Polski он обращает внимание на то, что с похожей долей недоверия общество воспринимает сообщения о вмешательстве России или Китая в избирательные процессы демократических стран и скептически расценивает информацию о пропагандистском наступлении, цель которого состоит в их политической дестабилизации.

Однако сейчас, по мнению историка, благодаря пандемии коронавируса возможно проследить действия государств с амбициями на роль супердержавы, которая будет в состоянии доминировать в мире. Такие стремления он приписывает Китаю, а стремлением России называет присоединение к первой лиге экономических и военных держав.

Путём разных каналов — таких как дипломатия и СМИ — Пекин распространяет убеждение в том, что вирус вовсе не родом из Китая, а весь Запад во главе с США возлагает всю вину на Китай, который в итоге поможет миру справиться с ним, отмечает автор.

Для Китая главным противником сейчас выступают США, следовательно, его главная политическая цель — это демонтаж трансатлантического союза и ослабление главных его звеньев. Китай будет поддерживать слабые правительства, пренебрегающие собственным суверенитетом и придерживающиеся правила: бизнес превыше всего. Они легко станут зависимыми от китайских поставок и инвестиций, объясняет историк.

Более того, Рышард Терлецкий уверен, что Россия также заинтересована в ослаблении США, НАТО, поражении Трампа в ходе выборов и ссоре между Европой и США. Он обвиняет российскую пропаганду в том, что она пытается воспользоваться беспомощностью ЕС перед лицом очередного кризиса и стремится нанести удар по его единству. Он также обращает внимание на то, что Россия пытается убедить отдельные страны Центральной и Восточной Европы в том, что протекторат Москвы будет более благоприятен для них, нежели сотрудничество с Западом. Кремль с большим вниманием наблюдает за теми политическими группами, которые призывают к тому, чтобы ослабить связи с США, отвернуться от Запада и признать российские претензии на некоторые территории Украины и Грузии. Более того, он нередко их финансирует и поддерживает, добавляет журналист.

Не имея своего политического фаворита в Польше, Китай лишь хочет, чтобы победитель взамен на деньги отрёкся от экономического суверенитета, в то время как Россия явным образом поддерживает в Польше ту партию, которая готова воплощать в реальность российские цели: порвать с США, вывести американских солдат и отправиться на спокойные воды бывшей советской империи, резюмирует в своей статье для издания Dziennik Polski польский историк и журналист Рышард Терлецкий.