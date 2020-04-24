Польский профессор: подключить НАТО к борьбе с коронавирусом — в интересах США
«Президент Польши Анджей Дуда принял участие в получасовой видеоконференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом о действиях альянса в связи с пандемией коронавируса», — заявил президентский министр Кшиштоф Щерски.
В свою очередь гость Polskie Radio профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский отметил, что недавно Россия провела большую операцию по переброске тысячи человек на нескольких самолётах в Италию. Россияне среди прочего помогали при дезинфекции итальянских больниц. Польский учёный добавил, что такие операции обычно проводит МЧС России, а на этот раз Россия подключила свою армию.
Ссылки по теме
-
Польский премьер: перекрытие границ помогло Польше не стать Италией
-
Министр здравоохранения Польши: забыть о нормальном отпуске — эпидемия продлится не менее года
-
Эксперт: в «посткоронавирусном мире» геополитика останется, но соотношение сил — изменится
-
Rzeczpospolita: пандемия даёт шанс Западу сплотиться, а Кремлю — посеять разлад