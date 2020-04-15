Эксперт: в «посткоронавирусном мире» геополитика останется, но соотношение сил — изменится

Мир после пандемии будет выглядеть иначе, чем сейчас, но в нём точно останется привычное понятие геополитики. Карта мира будет прежней, только неизвестно, кто из участников геополитической сцены выйдет из этого кризиса сильнее, а кто — слабее, говорит польский профессор Ян Зелёнка. В интервью Rzeczpospolita он призывает страны не выходить из ЕС, а создать вторую палату Европарламента, в которую войдут представители регионов, городов, неправительственных организаций и предприниматели.

Ситуация в Италии обстоит ещё хуже, чем показывают по телевизору. В течение нескольких недель страна была закрыта, и в настоящее время никто не обращает внимания на политиков. Люди сейчас слушают вирусологов, говорит в интервью изданию Rzeczpospolita польский профессор из Университета в Венеции Ян Зелёнка.



Кошмар итальянцев заключается в том, что они не знают, когда всё это закончится. И хоть итальянские вирусологи тесно сотрудничают с китайскими коллегами, неизвестно, в какой степени китайская модель может быть применена к Европе. Китайцы говорят, что все ограничения, которые сейчас используются в Италии, оказались бесполезными. Только введение режима полной изоляции принесло желаемый результат, говорит в беседе учёный. При этом он обращает внимание на то, что уже сегодняшние запреты шокируют итальянцев, а вполне возможно, что они вовсе не достаточны. «Это не легко. В Европе у нас другая культура, чем у китайцев, вводить запреты сложнее. Конечно, в Италии люди очень дисциплинированны. У учёных есть разные теории, но общество — не подопытный кролик. Об этом стоит помнить», — подчёркивает он.



В беседе профессор также отмечает, что в отличие от оппозиции, возглавляемой господином Сальвини, настоящее правительство Италии во главе с премьер-министром Конте ведёт себя очень ответственно. Бывший премьер-министр Ренци, хоть и входит в правительственную коалицию, но ведёт себя не очень лояльно. Рейтинг обеих этих групп «диссидентов» среди общества только падает. «Демагогия не окупается во времена угрозы. В начале эпидемии многие фабрики в северной Италии работали, потому что на них оказывалось давление со стороны бизнеса, чтобы они не закрывали их. Это вызвало проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается Ломбардия, один из самых мощных экономических регионов Европы», — вспоминает он.



Эксперт объясняет также, что на настоящий момент в Италии решения принимаются не в Риме, а в регионах, в небольших городах, где никогда не было никакой политики, теперь есть линия фронта для борьбы с коронавирусом. Там врачи, а не политики, играют главную роль. Сегодня медсёстры там важнее, чем парламентарии. Более того, правительство не принимает никаких решений без консультаций с регионами. При этом он отмечает, что без финансовой поддержки со стороны ЕС такие страны, как Италия, не смогут справиться с последствиями эпидемии.



На вопрос о том, что будет после эпидемии, вернётся ли мир на прежние рельсы или будет что-то новое, польский профессор ответил: «Что-то останется, а что-то изменится. Останутся черты человеческой натуры, такие как эгоизм и солидарность. Геополитика также останется, потому что карту мира изменить нельзя. Только неизвестно, кто из участников геополитической сцены выйдет из этого кризиса сильнее, а какой слабее».



В интервью он также встал на защиту европейских политиков, которые в последнее время подвергаются большой критике. «Действительно ли они хуже национальных? Давайте поговорим о том, как вначале вели себя Трамп, Джонсон, Моравецкий и Макрон», — задался вопросом Ян Зелёнка. Борис Джонсон и Дональд Трамп изменили свою стратегию борьбы с коронавирусом, потому что они поняли, что, если не будут введены ограничения, количество больных и умирающих людей лишит экономическую систему её способности к восстановлению. «Сегодня мы надеемся, что после многих недель изоляции при поддержке государственного сектора мы сможем выйти из беды без полного краха экономики и что со временем всё вернется на круги своя. В противном случае был бы большой риск выхода ситуации из-под контроля и не было бы никакой надежды восстановить то, что было разрушено коронавирусом», — добавил он.



Польский профессор не считает, что последствия коронавируса приведут к желанию стран-участниц покинуть ЕС. Брексит показал, что выход из ЕС стоит очень дорого, что он не имеет никакого смысла, коронавирус лишь усугубил ситуацию. По его мнению, Борис Джонсон, покинув больницу, задастся вопросом, не стоит ли отложить этот процесс. Безусловно, какое-то время можно прожить за счёт символической политики, даже выиграть выборы, как британский премьер-министр, но однако, когда смерть стучит в дверь, всё меняется и приходится спускаться на землю. «Таким образом, мы оказались в ситуации, когда мы не можем идти ни вверх, ни вниз. И это европейский кошмар сегодняшнего дня», — с сожалением констатирует он.



«Я считаю идею выбора между национальным государством и ЕС совершенно неправильной. Потому что сегодня нужны оба, плюс сильные местные власти. Если эти органы власти будут функционировать вместе на этих трёх уровнях, опираясь на демократические механизмы и работая вместе, все они будут способствовать общему процветанию. И такую ​​модель, безусловно, нужно искать», — разъясняет Ян Зелёнка.



Он предлагает ЕС создать вторую палату Европарламента, в которую войдут представители регионов, городов, неправительственных организаций, предприниматели. «Это лучше, чем лоббировать свои интересы, где-то тихо, за кулисами Европейской комиссии. Нужна сильная власть, как центральная, так и региональная, потому что это единственный способ эффективно решать проблемы», — уверяет он.



«Я думаю, что благодаря кризису общества осознали, что им нужна как сильная национальная власть, так и местная и наднациональная власть, которые сильны и сотрудничают друг с другом в различных измерениях, потому что социальная жизнь многогранна. А тот факт, какая партия сейчас правит, в данном случае вторичен. Я смотрю на это так», — резюмирует в интервью изданию Rzeczpospolita польский профессор из Университета в Венеции Ян Зелёнка.