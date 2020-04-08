Эксперт: в отличие от агрессивной России НАТО и ЕС хотят свободной и мирной Европы

Сегодня, как никогда, важно, чтобы двери в НАТО были открыты для новых членов, потому что Европа становится полем конкуренции среди великих держав, говорит бывший военный атташе армии США в Польше Рей Вуйчик. В интервью Polskie Radio он объясняет, что Россия и Китай настойчиво пытаются оказывать влияние и вызывать нестабильность в Европе, в то время как НАТО и ЕС предлагают совершенно другую перспективу — свободной и мирной Европы.

«Прекрасно, что Северная Македония присоединилась к Североатлантическому альянсу. Это чрезвычайно важный сигнал для союзников по НАТО и, в частности, для России», — говорит бывший военный атташе армии США в Польше и директор Центра анализа европейской политики в Варшаве Рэй Вуйчик.

Северная Македония приложила все усилия, чтобы вступить в ряды НАТО, и сегодня она, уже будучи членом НАТО, вносит свой вклад в повышение уровня безопасности и стабильности на Западных Балканах. По мнению эксперта, присоединив Северную Македонию, НАТО отправило России чёткий сигнал: «НАТО выполняет свои обязательства. НАТО не отступает, когда ему угрожают», «Дверь в НАТО остаётся широко открытой, и существует путь, ведущий в Североатлантический альянс».

«Это хорошая новость для других стран, стремящихся вступить в НАТО, таких как Грузия и Украина. Так же должно быть и в отношении стран Западных Балкан», — добавляет Вуйчик. Путь Северной Македонии в НАТО был непростой, и из этой ситуации необходимо сделать правильные выводы. НАТО должно предложить Грузии План действий по членству, потому что Грузия уже готова вступить в НАТО. Что касается Украины, союзники и украинское государство должны тесно сотрудничать, чтобы приблизить Украину к НАТО. «У НАТО всё ещё есть шанс развиваться и продолжать расширять сферу своей безопасности и стабильности. Мы должны поддерживать это стремление», — добавил он.

Вуйчик напомнил о решающем моменте, когда Польша, Венгрия и Чехия вступили в НАТО. Это было 12 марта 1999 года — 21 год тому назад. «За несколько лет до этого дня никто не думал, что это возможно. Эта мечта сбылась для трёх важных союзников из Центральной Европы. Следовательно, сегодня мы должны сделать так, чтобы двери оставались открытыми для других стран, которые хотят вступить в альянс», — объяснил эксперт.

«Сегодня это важнее, чем когда-либо, потому что Европа становится сферой конкуренции великих держав, а Россия и Китай агрессивно пытаются влиять, форсировать определённые действия, а также провоцировать неопределённость и нестабильность в Европе, в то время как трансатлантическое сообщество НАТО и ЕС предлагает совершенно другую перспективу: неделимой, свободной и мирной Европы», — подытоживает Вуйчик.