Onet: включение Северной Македонии в НАТО стало для России «щелчком по носу» — но она этого так не оставит

Присоединение Северной Македонии к НАТО — чёткий сигнал в сторону всего мирового сообщества, а особенно России, — о том, что Североатлантический альянс выходит из периода чисто оборонительной позиции и переходит к наступлению, пишет польский журналист Камиль Турецкий в статье для Onet. Он предполагает, что сейчас Россия уж точно ни за что не откажется от своего последнего плацдарма на Балканах — обиженной на ЕС и НАТО Сербии.

«Присоединение Северной Македонии к НАТО — важная веха для Североатлантического альянса и сигнал миру о том, что если и казалось, что Запад в последние годы был лишь в оборонительной позиции, то теперь он не стал прогибаться перед российским давлением. Москва ведь постоянно шантажирует те страны, которые заигрывают с теми, у кого отличное от предлагаемого Кремлём мировоззрения», — пишет в статье для Onet польский журналист Камиль Турецкий.

«Вступление в НАТО — это большое преимущество для нашей страны», — говорит польскому порталу мэр общины Кисела-Вода в Скопье Филипп Темелковский. Чиновник подчёркивает, что это ценно не только в военном плане, но и в плане экономической безопасности.

По его мнению, стабильность, которую альянс гарантирует каждому из своих членов, заключается в надёжности инвестирования в новые и текущие проекты иностранных и отечественных инвесторов. Эти инвестиции, с экономической точки зрения, принесут видимые положительные изменения, благодаря большему количеству рабочих мест, большей финансовой стабильности каждой семьи и экономическому росту всего сообщества. В свою очередь, эти показатели улучшат экономические, культурные и социальные возможности молодёжи и сократят эмиграцию из страны.

Более того, присоединив Северную Македонию, НАТО продемонстрировало свой потенциал и ясно показало России, что она не имеет права применять право вето на суверенные решения государств, которые хотят стать членами Североатлантического альянса, рассказал автор статьи.

Турецкий обратил внимание на то, что «агрессией» против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году Россия прежде всего продемонстрировала силу и установила границы, которые НАТО было не вправе нарушить. «И хотя обе страны не входят в Североатлантический альянс, мир увидел в отсутствии помощи проявление бессилия в противостоянии с Владимиром Путиным», — объяснил польский журналист.

«Тем временем вступление Северной Македонии в НАТО оказалось щелчком по носу для России. Запад показал, что он не прогнётся под давлением Москвы, которая путём агрессии в Грузии и на Украине и организации провокационных учений пытается запугать государства-члены, шантажировать и, как следствие, препятствовать дальнейшему расширению Североатлантического альянса», — добавил он.

Расширение НАТО за счёт Северной Македонии также укрепляет региональную стабильность на Западных Балканах. Речь идёт не только об уменьшении российского влияния на Балканах, но и об усилении давления на Сербию, которую НАТО бомбило в 1999 году в ответ на сербскую военную операцию.

Сегодня Сербия, Босния и Герцеговина — единственные оставшиеся на Балканах страны, которые не входят в НАТО. Босния и Герцеговина фактически защищены протекторатом США, в то время как власти Белграда не собираются вступать в НАТО из-за событий 20-летней давности, рассказывает он. Более того, ситуация, связанная с коронавирусом, не способствует изменению положения дел, так как ЕС отказался помочь стране. Президент Александр Вучич недавно заявил, что разочарован в ЕС, и обратился за помощью к Китаю.

«Следовательно, Сербия является последним оплотом российского влияния на Балканах, и это препятствует осуществлению полной атлантической гегемонии в регионе. Россия воспринимает Балканы как уязвимую периферию Европы, где она может закрепиться, завоевать сторонников и, как следствие, максимизировать своё влияние на Западе. И, что очевидно и понятно с её точки зрения, она так легко не откажется от этого региона», — резюмирует на портале Onet польский журналист Камиль Турецкий.