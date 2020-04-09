Rzeczpospolita: пандемия даёт шанс Западу сплотиться, а Кремлю — посеять разлад

Поняв, что эпидемия коронавируса — это не только кризис, но и большой шанс, власти многих стран закатали рукава и стали «пахать изо всех сил», чтобы реализовать этот шанс, пишет в статье для Rzeczpospolita бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль. И если для США или Великобритании это шанс поднять дух и сплотить страну, то для Китая и России он заключается в том, чтобы упрочить свои позиции на международной арене и внести разлад в единство Запада.

В условиях пандемии некоторые страны хотят воспользоваться ситуацией и продвинуть свои интересы, ведь кризис, если он уж и так обрушился, можно рассмотреть как шанс, пишет в своей статье для издания Rzeczpospolita бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.

У американцев есть традиция консолидации нации во времена несчастья. Такую политику проводило американское правительство после японской атаки на Перл-Харбор в декабре 1941 года, такой линии придерживалась и администрация после террористических актов 11 сентября 2001 года. «Схема весьма простая: мы сражаемся, и нация должна быть сплочённой», — подчёркивает автор.

Вот почему Дональд Трамп, который «ненавидит Джо Байдена, будто тот и сам эпидемия чумы», открыто объявляет о телефонных консультациях с возможным главным противником на предстоящих выборах, разумеется, на тему борьбы с вирусом. В свою очередь, популярный губернатор-демократ Нью-Йорка Эндрю Куомо заявляет о своей готовности сотрудничать с Трампом.

Похожим образом дело обстоит и в Великобритании: традиция британского единства в период Второй мировой войны до сих пор живёт в головах англичан. Борис Джонсон, хотя и лежит в реанимации, прежде чем попасть туда, объявил о возможном сотрудничестве с новым главой Лейбористской партии Кейром Стармером. «Контакты на линии власть — оппозиция выступают основной осью политических консультаций, так как речь идёт о консолидации основных политических сил», — объясняет бывший замминистра. Более того, королева — это ещё один фактор для сплочения общества. Воскресная речь Елизаветы II была спокойной, позитивной, в ней она призывала к терпеливости. Именно это и есть тот самый ключ англосаксонской политики в период кризиса, добавляет он.





«Есть и страны, которые хотят, чтобы в период пандемии вируса им что-то перепало на международном уровне», — продолжает автор. Китай, который несёт ответственность за то, что информация о вирусе слишком поздно поступила к международной общественности, пытается смыть плохое впечатление и направить помощь, которая в основном заключается в продаже масок. «Но Китай не только рассчитывает на то, что он сотрёт ужасное впечатление, которое он произвёл на первом этапе кризиса, но и на стратегическую игру. Его самолёты с масками или тестами, хотя и низкого качества, должны проложить путь будущей экспансии Китая», — объясняет он.

В своей статье для издания Rzeczpospolita Павел Коваль также приводит мнение эксперта из Польского института международных дел Агнешки Легуцкой, котороя считает, что и Россия видит шанс в пандемии. По её мнению, Кремль помогает отдельным странам ЕС и НАТО, чтобы внести раздор в их союзнические отношения. А затем, когда эпидемия несколько сойдёт на нет, Россия начнёт оказывать давление на страны, где российские самолёты приземлились с помощью, чтобы те не поддерживали сохранение санкций, введённых в отношении России после «аннексии Крыма»* и вооружённого вторжения на Украину, разъясняет бывший замминистра.

Но в мире также можно найти тех лидеров, которые видят в лице вируса ещё один шанс: консолидировать власть нынешней команды, продолжает он. Чрезвычайное положение только что было введено в Венгрии на неопределённый срок. Команда находящихся у власти в Польше поступила иначе: она не решилась ввести режим ЧС, потому что таким образом президентские выборы бы не состоялись, но зато парламент фактически был бы закрыт. Под предлогом заботы о здоровье депутатов и принятия законов для борьбы с вирусом спикер сейма должен самостоятельно принять решение о проведении президентских выборов, рассказывает он.

«Можно сказать, что все пашут изо всех сил. Американцы и британцы знают, что если беда уже наступила, нужно хотя бы поднять дух нации, а россияне и китайцы хотят немного улучшить свои позиции на международной арене благодаря несчастью, которое к тому же лидеры стран будут использовать во внутренней борьбе. Лидеры Польши и Венгрии, в свою очередь, рассчитывают на то, что во время кризиса они немного обойдутся без парламента и получат ещё больше власти», — резюмирует в своей статье для издания Rzeczpospolita бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.