Rzeczpospolita: пандемия даёт шанс Западу сплотиться, а Кремлю — посеять разлад

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Эксперт: в отличие от агрессивной России НАТО и ЕС хотят свободной и мирной Европы Polskie Radio
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Space.com: «лунным указом» Трамп дал понять, что не намерен делить космос с человечеством Space.com
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Опустили занавес, но не потушили свет — ABC о переменах в Москве за время самоизоляции ABC.es
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Польский политик: нельзя допустить, чтобы Дуду переизбрал коронавирус Rzeczpospolita
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Обозреватель Bloomberg советует британским футболистам брать пример с Роналду и Месси и не жадничать с зарплатой в кризис Bloomberg
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SCMP: в закрытом на карантин парке в Гонконге панды спарились впервые за 10 лет South China Morning Post
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В Москве составили более 400 протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве полицейские составили более 400 протоколов в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по столице Владимира Васенина.
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Запуск фонтанов в Петергофе перенесли из-за ситуации с коронавирусом
Весенний запуск фонтанов государственного музея-заповедника «Петергоф» перенесли с 25 апреля на более поздний срок из-за ограничений в связи с распространением коронавируса.
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Фигуристка Степанова назвала безответственными ложные публикации о её дисквалификации
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала на появление в зарубежных СМИ публикаций о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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В Петербурге провели пробную разводку мостов
В Санкт-Петербурге впервые с начала года развели мосты.
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В Госдуме прокомментировали решение не призывать выпускников школ в армию в 2020 году
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал решение Генштаба не призывать выпускников школ в армию в 2020 году.
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Жителю Кирова грозит уголовное наказание за сообщение в соцсети о заболевших коронавирусом
В Кирове прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за призыва в социальной сети «ВКонтакте» к осуществлению экстремистской деятельности.
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Глава Псковской области пообещал «драконовские» меры за нарушение самоизоляции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что «примет драконовские меры», если население региона продолжит нарушать режим самоизоляции.
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В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 27 марта увеличились на $9,4 млрд (+1,7%) — до $560,6 млрд, а к 3 апреля выросли ещё на $3,8 млрд (+0,7%) — до $564,4 млрд.
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УЕФА не хочет сокращать количество городов — хозяев Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нацелен на сохранение количества городов — хозяев чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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«Калашников» досрочно поставил Минобороны автоматы АК-12 за 2020 год
Концерн «Калашников» досрочно завершил поставки российскому Министерству обороны новых автоматов АК-12 за 2020 год, оружейники уже приступили к выполнению заказа на 2021 год, сообщил гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.
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«Сельта» Смолова объявила об урезании зарплат футболистов
Испанский футбольный клуб «Сельта» объявил о достижении договорённости с игроками по снижению зарплат.
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Больницу в Севастополе закрывают на карантин из-за коронавируса
Больница в Севастополе будет закрыта на карантин из-за того, что у одного из пациентов был предварительно зафиксирован коронавирус COVID-19.
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В этом году на ОГЭ не будут сдавать предметы по выбору
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в этом году выпускники девятых классов не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ).
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В Казани перед судом предстанет подросток, напавший на пьяного отчима
В Казани перед судом предстанет 17-летний подросток, напавший на пьяного отчима.
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Более 2,3 тысячи компаний получили разрешение на работу в Нижнем Новгороде
Более 2,3 тыс. компаний получили подтверждение на работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции в Нижнем Новгороде с 3 апреля.
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Детский центр отдыха «Артек» отменил майскую смену из-за коронавируса
Международный детский центр отдыха «Артек» отменил пятую смену, которая должна была начаться 30 апреля.
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Синоптики предупредили о резком похолодании в Ставропольском крае
Синоптики предупредили о резком похолодании в ближайшее время в Ставропольском крае.
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Заболевший коронавирусом москвич рассказал о течении болезни
Стилист Эдвард Папоян, заболевший коронавирусной инфекцией, рассказал о течении болезни.
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Клишина: в ВФЛА думали, что все проблемы лёгкой атлетики сами затухнут
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, проживающая в США, поделилась своими мыслями о проблемах отечественной лёгкой атлетики.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об усилении ветра в пятницу, 10 апреля.
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На нефтехимическом объекте в Самарской области произошёл пожар
На открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области произошёл пожар, пострадали четыре человека.
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В Томской области оценили вероятность продления режима самоизоляции
Вице-губернатор Томской области Иван Деев, заместитель руководителя оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, прокомментировал вероятность продления режима самоизоляции в области после 15 апреля.
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В Крыму привлекли к ответственности родителей 14 подростков за нарушение самоизоляции
В Крыму полицейские за прошедшие сутки привлекли к административной ответственности родителей 14 несовершеннолетних, которые нарушили режим самоизоляции.
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В ОП прокомментировали сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в регионах
Глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор прокомментировал сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в Коми и Воронеже.
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Евсеев выразил готовность разносить россиянам продукты и медикаменты
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что в случае необходимости готов помогать жителям своего города и во время пандемии коронавируса разносить продукты и медикаменты.
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Эксперт оценил ситуацию на рынке кредитных услуг
Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил ситуацию на рынке кредитных услуг.
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Психолог дала рекомендации в связи с распространением коронавируса
Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко дала рекомендации людям, испытывающим страхом перед распространением коронавирусной инфекции.
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Около 340 россиян в Малайзии обратились в посольство за помощью
Около 340 россиян, которые находятся в Малайзии, обратились в российское посольство за помощью и выразили желание вернуться на родину.
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Хоккеист «Коламбуса» Гавриков рассказал, как возвращался в Россию во время пандемии
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, с какими трудностями столкнулся при возвращении из США в Россию на фоне мировой пандемии коронавирусной инфекции.
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Москва получила запрос о помощи от Минска из-за коронавируса
Замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона получила обращения от Белоруссии касательно оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.
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За нарушение самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек
За нарушение режима самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек.
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Лобов: нельзя винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном
Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов, который был членом команды Конора Макрегора, считает несправедливой критику в адрес чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за срыв боя с американцем Тони Фергюсоном в условиях пандемии коронавируса.
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Состояние здоровья Джонсона улучшается
Состояние заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19 премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжает улучшаться, сообщает Sky News.
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Назван срок выплат по безработице из-за коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что выплаты для потерявших работу из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в столице будут действовать до 30 сентября.
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Пилоты команды «Формулы-1» Haas обратились к руководству с предложением сократить им зарплату
Пилоты Haas Ромен Грожан и Кевин Магнуссен добровольно предложили сократить себе заработную плату из-за экономических проблем команды, связанных с пандемией коронавируса.
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Второе дело заведено после пожара в доме престарелых в Москве
Старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова сообщила, что дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после пожара в доме престарелых на западе столицы.
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Два человека пострадали при ЧП в бизнес-центре в Москве
Два человека пострадали при разрыве газового баллона в бизнес-центре в Москве, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Радченко: вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку
Бывший форвард «Депортиво» и «Расинга» Дмитрий Радченко прокомментировал самовольный отъезд нападающего «Сельты» Фёдора Смолова из Испании в Россию.
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В Оренбургской области ввели новые меры для борьбы с коронавирусом
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обязал всех работодателей не пускать на работу сотрудников, к которым приезжали гости из других областей.
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В Йошкар-Оле умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом
В Йошкар-Оле скончалась пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Это первый случай смерти заражённого коронавирусом в республике Марий Эл.
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В Ростовской области рассказали об оказании экстренной медпомощи во время пандемии
В Ростовской области рассказали об оказании экстренной медицинской помощи во время пандемии.
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Бывший пассажир Costa Magica рассказал о ситуации после обнаружения коронавируса на лайнере
Житель Ижевска рассказал о ситуации на круизном лайнере Costa Magica после появления первых заболевших коронавирусом.
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Монсон считает, что Нурмагомедов мог попросить Путина о выезде из страны
Бывший боец смешанных единоборств, депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал срыв поединка действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента на титул Тони Фергюсона.
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В ДНР рассказали о ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко заявила, что в республике контролируют ситуацию с распространением коронавируса COVID-19.
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Эксперт посоветовала заниматься спортом в режиме самоизоляции
Заведующая кафедрой нормальной физиологии Приволжского исследовательского медицинского института Ирина Мухина посоветовала заниматься спортом в режиме самоизоляции.
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В ВСУ семь человек заразились коронавирусом
В Вооружённых силах Украины число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло семи человек.
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В Татарстане рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Республики Татарстан рассказали о новых случаях заражения в регионе.
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В Мурманской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
Сапёры Северного флота обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны, найденную в мурманском торговом порту при выполнении земляных работ.
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В Татарстане рассказали о частных лабораториях, которые могут делать тесты на коронавирус
Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала о частных лабораториях, которые могут делать тесты на коронавирусную инфекцию.
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В Омской области завели дело по факту сбыта поддельных купюр
В Омской области завели уголовное дело по факту сбыта поддельных купюр.