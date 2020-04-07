Польский политик: нельзя допустить, чтобы Дуду переизбрал коронавирус

Идея провести выборы польского президента в разгар эпидемии — хоть и дистанционно — совершенно безумна, уверен генеральный секретарь оппозиционной партии «Гражданская платформа» Марчин Кервинский. Он заявляет, что у лидеров правящей партии Право и справедливость не всё в порядке с головой и с элементарной логикой, а её главу Ярослава Качинского назвал нарушителем конституции.

В ночь с понедельника на вторник нижняя палата польского парламента — Сейм — приняла предложенный правящей партией «Право и справедливость» проект поправок в Избирательный кодекс, который разрешит провести очередные выборы президента страны, назначенные на 10 мая, исключительно в дистанционном порядке — посредством почты, пишет Rzeczpospolita.

«Идея проводить выборы в мае, когда мы ожидаем пик эпидемии, совершенно безумна. Не может быть так, чтобы в Польше президента избирал коронавирус»,— заявил генеральный секретарь оппозиционной партии «Гражданская платформа» Марчин Кервинский. «Надеюсь, что эти выборы просто-напросто не состоятся»,— добавил политик.

«Где тут логика, чтобы закрыть леса, и при этом заставить людей идти на выборы. У них что-то не в порядке с головой и отсутсвует элементарная логика, когда речь заходит о защите поляков от угрозы коронавируса. Малгожата Кидава-Блоньска четко говорит полякам, что она приостанавливает избирательную кампанию и призывает оставаться дома, не рискуя своей жизнью»,— добавил генеральный секретарь партии «Гражданская платформа».

Кервинский объявил, что его политический блок не рассматривает возможность сотрудничества с коалицией «Согласие» в вопросе конституционной поправки.

«Сегодня это невозможно. У нас есть конституция в Польше, и мы можем использовать только те способы, которые содержатся в ней. Мы не дадим своего согласия изменить конституцию вместе с Ярославом Качиньским. Потому что Ярослав Качиньский не раз в этом и в предыдущем сроке оказывался обычным мошенником с точки зрения соблюдения конституции», — резюмировал он.