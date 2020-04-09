RP: из-за коронавируса Польша осталась без стратегии

Пандемия коронавируса испортила планы президента Польши Анджея Дуды, который хотел обнародовать «Стратегию национальной безопасности 2020», подводящую итог его «успешного» пятилетнего правления, пишут польские журналисты Изабелла Кацпшак и Марек Козубал. В издании Rzeczpospolita они отмечают, что вирус сделал неактуальными первоначальные оптимистические прогнозы президентской команды.

Перед президентскими выборами, назначенными на май, нынешний глава Польши Анджей Дуда должен был обнародовать новую стратегию национальной безопасности, но она уже устарела, пишут в издании Rzeczpospolita польские журналисты Изабелла Кацпшак и Марек Козубал.

«Стратегия национальной безопасности 2020» должна была подвести итог пятилетнего срока правления Анджея Дуды, подчеркнуть его успех в качестве главы государства. Издание Rzeczpospolita получило доступ к этому документу, который в течение нескольких лет разрабатывало Бюро национальной безопасности Польши, правительство и канцелярия президента.

«Стратегия определяет всеобъемлющее видение формирования национальной безопасности Республики Польша во всех её измерениях», — написано во введении к 33-страничному документу.

Проблема заключается в том, что его содержание, предположения и цели основаны на мировом порядке до наступления пандемии. Её влияние — экономическое, политическое, социальное, а также в международном плане — сегодня невозможно оценить. Следовательно, эту стратегию сложно рассматривать в качестве актуального материала. «Это похоже на диагностику и лечение уже умершего пациента», — говорит военный эксперт.

По мнению авторов стратегии, самой серьёзной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, также осуществляемая с применением военной силы. Авторы документа указывают, что Россия наращивает свой военный потенциал, проводит учения по сценариям конфликта со странами Североатлантического альянса, в том числе с применением ядерного оружия, и её цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ЕС.

Они отмечают, что нынешняя безопасность Польши базируется на союзниках, но это влечёт за собой и серьёзную проблему. «Стратегические связи между Соединёнными Штатами Америки и европейскими союзниками находятся в стадии эволюции. В Евросоюзе появляются разные концепции их дальнейшего развития», — подчёркивают они.

В документе говорится, что обеспечение энергетической безопасности по-прежнему крайне важно для Польши. Слабые стороны Польши: старение населения, нехватка медицинского персонала, изменение климата, подчёркивают журналисты.

Авторы стратегии посвятили один абзац угрозам, с которыми сегодня сталкивается весь мир, но не сформулировали выводов: «Наблюдаемое усиление передвижения населения создаёт эпидемиологическую угрозу, включая риск распространения в Польше крайне инфекционных и особо опасных заболеваний».

В стратегии также говорится о том, что Польша экономически стабильна. Несмотря на наблюдаемое мировое замедление, она поддерживает высокие темпы экономического роста. «Как нам уже известно сегодня, пандемия пересмотрела эти прогнозы», — отмечают журналисты.

Документ предполагает увеличение динамики роста расходов на оборону до уровня 2,5% ВВП в 2024 году, что на сегодняшний день уже практически нереально, добавляют они.

Из информации, полученной изданием Rzeczpospolita, следует, что внесение поправок в этот документ в связи с эпидемией коронавируса будет очень сложным, потому что новые положения должны будут проходить через повторные консультации с различными департаментами в течение нескольких месяцев. Неизвестно пока, решит ли президент обнародовать стратегию в первоначальном виде или захочет всё-таки изменить её содержание. Канцелярия президента не ответила нам на этот вопрос, резюмируют журналисты.