Rzeczpospolita Оригинал

RP: из-за коронавируса Польша осталась без стратегии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пандемия коронавируса испортила планы президента Польши Анджея Дуды, который хотел обнародовать «Стратегию национальной безопасности 2020», подводящую итог его «успешного» пятилетнего правления, пишут польские журналисты Изабелла Кацпшак и Марек Козубал. В издании Rzeczpospolita они отмечают, что вирус сделал неактуальными первоначальные оптимистические прогнозы президентской команды.
RP: из-за коронавируса Польша осталась без стратегии
Reuters

Перед президентскими выборами, назначенными на май, нынешний глава Польши Анджей Дуда должен был обнародовать новую стратегию национальной безопасности, но она уже устарела, пишут в издании Rzeczpospolita польские журналисты Изабелла Кацпшак и Марек Козубал.  

«Стратегия национальной безопасности 2020» должна была подвести итог пятилетнего срока правления Анджея Дуды, подчеркнуть его успех в качестве главы государства. Издание Rzeczpospolita получило доступ к этому документу, который в течение нескольких лет разрабатывало Бюро национальной безопасности Польши, правительство и канцелярия президента.
 
«Стратегия определяет всеобъемлющее видение формирования национальной безопасности Республики Польша во всех её измерениях», — написано во введении к 33-страничному документу.
 
Проблема заключается в том, что его содержание, предположения и цели основаны на мировом порядке до наступления пандемии. Её влияние  — экономическое, политическое, социальное, а также в международном плане — сегодня невозможно оценить. Следовательно, эту стратегию сложно рассматривать в качестве актуального материала. «Это похоже на диагностику и лечение уже умершего пациента», — говорит военный эксперт.
 
По мнению авторов стратегии, самой серьёзной угрозой является неоимперская политика властей Российской Федерации, также осуществляемая с применением военной силы. Авторы документа указывают, что Россия наращивает свой военный потенциал, проводит учения по сценариям конфликта со странами Североатлантического альянса, в том числе с применением ядерного оружия, и её цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ЕС. 
 
Они отмечают, что нынешняя безопасность Польши базируется на союзниках, но это влечёт за собой и серьёзную проблему. «Стратегические связи между Соединёнными Штатами Америки и европейскими союзниками находятся в стадии эволюции. В Евросоюзе появляются разные концепции их дальнейшего развития», — подчёркивают они.
 
В документе говорится, что обеспечение энергетической безопасности по-прежнему крайне важно для Польши. Слабые стороны Польши: старение населения, нехватка медицинского персонала, изменение климата, подчёркивают журналисты. 
 
Авторы стратегии посвятили один абзац угрозам, с которыми сегодня сталкивается весь мир, но не сформулировали выводов: «Наблюдаемое усиление передвижения населения создаёт эпидемиологическую угрозу, включая риск распространения в Польше крайне инфекционных и особо опасных заболеваний».
 
В стратегии также говорится о том, что Польша экономически стабильна. Несмотря на наблюдаемое мировое замедление, она поддерживает высокие темпы экономического роста. «Как нам уже известно сегодня, пандемия пересмотрела эти прогнозы», —  отмечают журналисты. 
 
Документ предполагает увеличение динамики роста расходов на оборону до уровня 2,5% ВВП в 2024 году, что на сегодняшний день уже практически нереально, добавляют они. 
 
Из информации, полученной изданием Rzeczpospolita, следует, что внесение поправок в этот документ в связи с эпидемией коронавируса будет очень сложным, потому что новые положения должны будут проходить через повторные консультации с различными департаментами в течение нескольких месяцев. Неизвестно пока, решит ли президент обнародовать стратегию в первоначальном виде или захочет всё-таки изменить её содержание. Канцелярия президента не ответила нам на этот вопрос, резюмируют журналисты. 
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Rzeczpospolita Польша Европа
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