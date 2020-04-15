Министр здравоохранения Польши: забыть о нормальном отпуске — эпидемия продлится не менее года

Жителям Польши надо распрощаться со своими надеждами на проведение привычного летнего отпуска, а детям — на летний лагерь, заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. Как отмечает Rzeczpospolita, глава ведомства пояснил, что летние месяцы с высокой температурой не положат конец эпидемии коронавируса, которая, по его мнению, продлится как минимум год.
«Эпидемия, на мой взгляд, продлится не менее года. Поэтому давайте подготовимся к длительной борьбе с коронавирусом», — заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Политик подчеркнул, пишет Rzeczpospolita, что полякам стоит забыть о нормальном отпуске, распрощаться со своими представлениями, которые у них были до сих пор относительно него.
«Нет научных данных, которые бы говорили: эпидемия закончится, когда наступит лето», — подчеркнул министр. Он отметил, что польские дети тоже скорее всего останутся без летних лагерей.
«В других частях мира, где температура намного выше, много солнца, вирус присутствует, эпидемия присутствует, поэтому я не думаю, что внезапно июнь-июль расправится с эпидемией», — добавил Шумовский.
Начиная с четверга в общественных местах на территории Польши вводится указ о закрытии лица защитными масками, шарфами или платками. По информации польского издания, министр также добавил, что в машине необязательно будет носить маску, но в общественном транспорте лицо должно быть закрыто. В офисах и на рабочих местах использование маски будет зависеть от работодателя.
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