TVP info: поляки не забыли о катынской трагедии, и она омрачает отношения с Россией

История катынского преступления 1940 года известна почти всем полякам, многие из которых возлагают ответственность за это преступление в основном на россиян. Более того, как свидетельствуют данные недавнего опроса, большинство поляков считает, что Россия сделала недостаточно для того, чтобы выяснить все обстоятельства катынского преступления, а это в свою очередь отягощает польско-российские отношения, сообщает TVP Info.
Согласно опросу, проведённому Центром изучения общественного мнения, 78% поляков считает, что Россия сделала недостаточно, чтобы выяснить обстоятельства катынского преступления*, которое продолжает обременять отношения между Варшавой и Москвой, передает TVP Info.
Центр изучения общественного мнения подчёркивает, что история катынского преступления более или менее известна почти всем полякам — 97%, а коллективная память возлагает ответственность за это преступление в основном на россиян.
Центр изучения общественного мнения задал респондентам два вопроса. Первый: «По вашему мнению, Россия уже сделала достаточно, чтобы выяснить обстоятельства катынского преступления 1940 года или нет?». 33% респондентов ответило — «решительно нет», а 45% — «скорее нет». Всего 9% были противоположного мнения, 2% из них ответили, что «безусловно, да» и 7% — «скорее да», 13% респондентов ответило — «сложно сказать».
Второй вопрос звучал следующим образом: «По вашему мнению, преступление в Катыни в 1940 году по-прежнему отягощает современные польско-российские отношения или оно более не имеет значения в плане этих отношений?». 27% респондентов ответило на этот вопрос «определённо отягощает», 49% — «скорее отягощает», 14% — «это не имеет значения», 2% — «определённо не имеет значения», 8% — «сложно сказать», резюмирует TVP Info.
* Катынский расстрел — массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществлённые весной 1940 года. Советский Союз отрицал свою причастность к происшедшему. 26 ноября 2010 года Госдума России приняла заявление «О Катынской трагедии и её жертвах», в котором признаёт, что массовый расстрел польских граждан в Катыни был произведён согласно прямому указанию Сталина и других советских руководителей и является преступлением сталинского режима (прим. ИноТВ).
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