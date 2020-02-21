Polska Times: бывший глава МИД Польши «запретил» польским лидерам ехать в Смоленск

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Капитан «Ливерпуля» выбыл на три недели из-за травмы
Полузащитник и капитан английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон выбыл из строя на три недели из-за травмы.
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Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области, заявил что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости». По его словам, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
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В Израиле зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Израиле зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, передаёт The Times of Israel.
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«Крылья Советов» объявили о переходе иракского футболиста Хади
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о подписании контракта с иракским полузащитником Сафаа Хади.
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Эксперты ВОЗ направятся в Ухань 22 февраля
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на брифинге, что группа экспертов, которая работает в Китае в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019, направится 22 февраля в город Ухань.
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ЦСКА разгромил минское «Динамо» в КХЛ с разницей в семь шайб
Московский клуб ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Думе назвали «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал правительственный законопроект об упрощении получения гражданства России для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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В Подмосковье прошли учения артиллеристов ЗВО
В Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.
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В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг клипа Линдеманна
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала ситуацию вокруг откровенного клипа немецкого музыканта Тиля Линдеманна, в котором сыграли россиянки.
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Квят: впечатления от машины таковы, будто мы прибавили
Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первой предсезонной серии тестов в Барселоне.
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Сестра прокомментировала задержание россиянки Красиловой в Испании
Елена Красилова, сестра задержанной в Испании по запросу США российской переводчицы Олеси Красиловой, прокомментировала ситуацию в беседе с RT.
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Минспорт поддержал критерии ОКР для кандидатов на пост президента ВФЛА
Министерство спорта России выступило с заявлением о критериях рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) к кандидатам на пост руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
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Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия
Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.
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Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы
Суд в США приговорил гражданку России Миру Тэраду к двум с половиной годам тюрьмы по делу о кокаине. Об этом информирует РИА Новости.
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Гвардиола: никто не помогал «Манчестер Сити» побеждать все эти сезоны
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал решение палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю на два года отстранить клуб от еврокубков.
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Земсков рассказал, с кем бы сыграл из сборной России по большому футболу
Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков рассказал, против кого хотел бы сыграть из состава национальной команды по большому футболу.
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Земсков: Глушаков до сих пор тепло общается с игроками пляжного «Спартака»
Нападающий сборной России по пляжному футболу и «Спартака» Фёдор Земсков рассказал о дружбе с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
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Генсек ООН призвал положить конец гуманитарной катастрофе в Сирии
Гуманитарной катастрофе в Сирии нужно положить конец. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, говоря о ситуации в Идлибе.
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Хованцев не понимает, зачем было раздувать ситуацию вокруг Резцовой
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение о ситуации вокруг Кристины Резцовой и её возможной смене гражданства из-за непопадания в состав национальной команды на гонки чемпионата мира.
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Хованцев высказался о включении Гараничева в состав сборной России на эстафету на ЧМ
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал включение Евгения Гараничева в состав национальной команды на эстафетную гонку 4 × 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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США не планируют размещать ядерные ракеты малой мощности в Европе
Представитель Пентагона заявил, что США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности.
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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В Минске завершился международный турнир по самбо на призы президента Белоруссии
Международный турнир по самбо на призы президента Республики Беларусь, прошедший под эгидой Международной федерации самбо (FIAS), завершился в Минске.
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Кремль рассказал подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Идлибе, заявили в пресс-службе Кремля.
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Богданов встретился с главой МИД Временного правительства Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с главой МИД Временного правительства Ливии Абдельхади Аль-Хувейджем.
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Макрон, Меркель и Эрдоган провели телефонные переговоры по Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.
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Диетолог рассказала, как правильно есть блины
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, как правильно есть блины.
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«Сочи» интересуется чемпионом мира по футболу Рами
Российский футбольный клуб «Сочи» заинтересован в переходе в команду чемпиона мира 2018 года, француза Адиля Рами.
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Краснов назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетов прокуратуры
Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с сотрудниками прокуратур Крыма и Севастополя заявил, что борьба с коррупцией остаётся одной из приоритетных задач надзорных ведомств.
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«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел на второе место в Восточной конференции КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Синоптики предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Севастополе
Синоптики рассказали о погоде в Севастополе в ближайшие дни. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на дежурного синоптика Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольгу Куташину.
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«Металлург» обыграл «Нефтехимик» и гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Эксперт оценил перспективы строительства специализированных судов на СПГ в России
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил перспективы строительства специализированных судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ) в России.
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Диетолог призвала россиян не переедать на Масленицу
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва призвала россиян не переедать на Масленицу.
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Эксперт прокомментировал предложение увеличить транспортный налог на старые машины
Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
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В Оренбургской области обезвредили восемь бомб времён Великой Отечественной войны
В Оренбургской области обезвредили восемь авиабомб времён Великой Отечественной войны.
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Земсков рассказал о своей первой зарплате в пляжном футболе
Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков рассказал о своей первой зарплате в данном виде спорта.
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Турция усиливает контроль на границе с Ираном из-за коронавируса
Турция усиливает контроль на государственной границе с Ираном на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в этой стране, заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа по итогам телефонных переговоров с иранским коллегой.
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В московском метро появился новый тематический поезд «Путь к Победе»
В Московском метрополитене появился новый тематический поезд «Путь к Победе».
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США ещё не приняли решение о размещении ЗРК Patriot в Турции
Представитель Пентагона сообщил, что США в курсе запроса Турции на размещение зенитно-ракетных комплексов Patriot вблизи границы Сирии, но решение по ним пока не принято.
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В Подмосковье пройдут ярмарки, приуроченные к 23 Февраля
В Московской области в ближайшие выходные пройдёт 94 ярмарки, в том числе 28 — в честь Дня защитника Отечества.
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Игрок сборной России по пляжному футболу рассказал, как научился бить через себя
Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков вспомнил, как научился бить через себя.
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Эксперт оценил перспективы новейших истребителей МиГ-35
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов оценил перспективы новейших истребителей МиГ-35.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Петербурге и Ленобласти
Спасатели предупредили о штормовой погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 22 февраля.
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«АвтоВАЗ» представил новинки руководству регионов ПФО
Компания «АвтоВАЗ» представила новинки руководству регионов Приволжского федерального округа.
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Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
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Конькобежец Чистяков завоевал серебро на дистанции 1500 м на юниорском ЧМ
Россиянин Степан Чистяков занял второе место на дистанции 1500 м на юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту.
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В Госдуме оценили невыдачу визы США российскому дипломату
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT невыдачу замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН.
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Трамп назвал обманом заявления о вмешательстве России в выборы США
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США на стороне действующего главы государства.