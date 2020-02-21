Polska Times: бывший глава МИД Польши «запретил» польским лидерам ехать в Смоленск

Сегодня отношения между Польшей и Россией враждебны, и вина в этом лежит на российской стороне, уверен экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. Поэтому ожидать от Москвы помощи в организации памятных мероприятий по случаю годовщины Смоленской катастрофы наивно, заявил он в интервью изданию Polska Times. По его мнению, премьеру и президенту Польши не стоит обрекать себя на провокации.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий хочет побывать в Смоленске и Катыни 10 апреля», — заявил неделю назад глава канцелярии премьер-министра Михаил Дворчик.

«Канцелярия премьер-министра анализирует возможности подготовки такой поездки к десятой годовщине смоленской катастрофы. Цель визита — почтить память жертв катастрофы», — сказал Дворчик.

К этой идее скептически отнёсся бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский. В беседе с изданием Polska Times он сказал, что, по его мнению, ни один представитель польских властей высшего уровня не должен лететь в Смоленск на памятные мероприятия, посвящённые десятой годовщине смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Евродепутат от партии «Право и справедливость» объясняет свою точку зрения очень низким уровнем польско-российских отношений. «В таких условиях нет смысла организовывать памятные торжества с участием президента и премьер-министра», — добавил он.

По словам Ващиковского, отношения между Польшей и Россией враждебны, и это имеет место «благодаря» российской стороне. Экс-глава МИД Польши уверен, что ожидать от Москвы помощи в организации юбилейных торжеств было бы проявлением наивности со стороны Варшавы. Он напоминает, что российские власти продолжают уклоняться от оказания помощи в проведении следствия по делу смоленской катастрофы и по-прежнему удерживают обломки самолёта. «Если бы мы сейчас туда полетели, мы бы выставили себя на бесконечное количество провокаций», — сказал бывший глава польской дипломатии. По его мнению, за месяц до президентских выборов в Польше такой шаг не имеет ни малейшего смысла.