Глава МИД Польши: для диалога с Россией нет ни малейших условий

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в попытке переписывания истории и искажения причин начала Второй мировой войны. В интервью польской версии Deutschе Wellе он объяснил, что действия России, направленные против исторической правды, это вовсе не спор только между Россией и Польшей, а спор между Россией и всем западным миром.

Глава польской дипломатии Яцек Чапутович уверен в том, что на данный момент нет никаких условий для начала нового диалога с Москвой. «Россия должна сначала начать соблюдать международное право», — заявил министр в интервью польской версии Deutsche Welle.

Портал напоминает, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон призывал в Мюнхене выработать стратегический диалог с Кремлём. Он убеждал, что отсутствие диалога вовсе не является решением, и об этом свидетельствует обострение конфликтов. «Мы всё меньше и меньше говорим друг с другом, а количество конфликтов только растёт, и мы не можем их разрешить», — объяснял он.

В ходе панельной дискуссии с министрами иностранных дел Италии и Франции Яцек Чапутович подчеркнул, что такие страны, как Франция, смотрят на Москву совершенно с другой позиции. «Они не чувствуют угрозы со стороны России, и именно по этой важной причине нет единой европейской стратегии по отношению к России. И я сомневаюсь в том, что её удастся выработать», — с сожалением констатировал глава польской дипломатии.

Во время конференции по безопасности в Мюнхене Чапутович предпринимал попытки встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Согласно неофициальной информации Deutsche Welle, российская сторона, однако, не выразила готовности и желания провести такую встречу. И в конечном итоге встреча не состоялась.

В беседе с Deutsche Welle Чапутович обвинил Россию в попытке переписывания истории и искажения причин начала Второй мировой войны. «Мы видим это не как спор между Польшей и Россией, а как действия России, направленные против исторической правды, которую разделяет ЕС. Следовательно, для нас это спор между Россией и западным миром в вопросе интерпретации истории», — объяснил он.

Глава польской дипломатии также отметил, что в отношениях Польши с Германией таких проблем нет, так как обе страны видят историю одинаково. Чапутович положительно оценил недавние заявления президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в ходе мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны и годовщины освобождения лагеря Аушвиц.

В беседе с Deutsche Welle польский министр иностранных дел добавил, что отношения Польши с Германией хорошие. «Я думаю, что они намного лучше, чем то, как их освещают журналисты», — резюмировал он.