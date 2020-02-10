Wprost: «антисемитизм в Польше был и есть» — кандидат в президенты призвала политиков говорить правду, а не заклинать историю

Польше надо научиться говорить правду, а не заклинать историю и любой ценой пытаться скрыть присущий ей в прошлом и в настоящем антисемитизм, уверена кандидат на пост президента Польши Малгожата Кидава-Блоньска. В интервью изданию Wprost политик добавила, что и в отношениях с Россией нынешняя историческая политика польских властей приводит лишь к приумножению конфликтов.

«Антисемитизм в Польше был и есть... Пытаясь скрыть его, мы не решим никаких проблем. Мы должны говорить правду, а не заклинать историю. В ней были те, кто вёл себя смело, но и те, кто действовал позорно», — заявила в интервью изданию Wprost вице-спикер сейма и кандидат на пост президента Польши Малгожата Кидава-Блоньска.

Касаясь состоявшегося недавно Всемирного форума памяти жертв холокоста в Яд Вашем, политик сказала, что в отличие от нынешнего президента Польши Анджея Дуды она бы не стала «прятать голову в песок» и непременно поехала бы на памятные мероприятия в Израиль.

На вопрос об обвинениях в адрес Польши, усилившихся в последнее время со стороны президента России Владимира Путина, она сказала, что всё равно надо стремиться прийти к соглашению с Россией. «Всего 10 лет тому назад Путин слушал очень сильные речи, он был в Катыни... Тем временем нынешняя историческая политика приводит лишь к приумножению конфликтов. Так действовать нельзя», — резюмировала политик в беседе с изданием Wprost.