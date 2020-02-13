Бывший замглавы МО Польши: мы не Франция Макрона, и Россия нам не союзник

Чтобы только уменьшить влияние США в Европе, Эммануэль Макрон готов пригласить Россию к сотрудничеству даже в области европейской коллективной безопасности, рассказывает бывший заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Ян Парыс. В связи с этим в эфире Poskie Radio он задаётся вопросом: если в оборонный союз войдёт и Россия, то от кого тогда надо будет защищаться?

«Идеи президента Франции часто вызывают удивление, эффект в СМИ и ощущение сенсации», — заявил в эфире Poskie Radio бывший заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Ян Парыс. В своей речи в Военной школе в Париже Эммануэль Макрон призвал партнёров по ЕС укреплять сотрудничество и объединять усилия по созданию потенциала автономной обороны Европы, а также к проведению дебатов на тему европейской ядерной стратегии.

Макрон подчеркнул, что французские ядерные силы направлены на защиту всех европейских союзников. Он также отметил, что партнёры, которые подключатся к стратегическому сотрудничеству, могут быть включены во французскую программу ядерного сдерживания. Возвращаясь к своим недавним инициативам по возобновлению диалога с Россией, Макрон пояснил, что суть состоит в том, чтобы Россия приняла на себя роль ответственного партнёра в области коллективной безопасности.

«Макрон пообещал пригласить Польшу на обсуждение, но вскоре выяснилось, что президент Франции также хотел бы видеть представителей России. Если в оборонный союз войдёт Россия, от кого мы должны защищаться? Многие страны Центральной и Восточной Европы испытывают чувство опасности с Востока. Мы не считаем Россию своим союзником, особенно после недавних выступлений президента Владимира Путина, который перевернул вверх ногами историю Польши и Европы», — объяснил Ян Парыс.

По словам гостя Poskie Radio, предложения Макрона направлены на то, чтобы создать силу, которая вытолкнет США из Европы. «Президент Франции готов даже к военному сотрудничеству с Россией, чтобы уменьшить влияние США в Европе. Для Польши это никоим образом не выгодное решение», — пояснил бывший заместитель главы Минобороны.

В своём выступлении Макрон не упомянул — кроме Германии — ни одну из стран ЕС в качестве партнёра, с которыми Париж хотел бы реализовать своё предложение по восстановлению архитектуры безопасности. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость учитывать интересы и стремления стран Центральной Европы, ситуация с безопасностью которых в последние годы явно ухудшилась. Он предложил странам региона разместить над ними европейский зонтик сдерживания, в котором Франция — основная ядерная держава в ЕС — могла бы сыграть особо важную роль, напоминает Poskie Radio.