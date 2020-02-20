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WP: Эстония встаёт на сторону Польши в «исторической битве» с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эстония приняла резолюцию, в которой она обвинила Россию как наследницу СССР в разжигании Второй мировой войны. Этим документом Таллин также поддержал Варшаву, которая с конца декабря «подвергается историческим нападкам» со стороны Москвы, сообщает Wirtualna Polska. Портал отмечает, что посол РФ в Эстонии назвал этот документ кощунством.
WP: Эстония встаёт на сторону Польши в «исторической битве» с Россией
Reuters

В среду парламент Эстонии почти единогласно принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории». В документе осуждается попытка России переписать историю, ведь она отрицает роль СССР как одного из главных инициаторов начала Второй мировой войны и обвиняет в этом жертвы агрессии. За проголосовали 72 депутата, против — 1, пишет Wirtualna Polska.  

В резолюции подчёркивается, что Вторая мировая война стала возможной благодаря подписанию пакта Молотова — Риббентропа. Документ призвал правительство Эстонии сохранить историческую память как в этой стране, так и во всём мире, рассказывает портал.
 
«Россия недавно обвинила Польшу в том, что та спровоцировала начало Второй мировой войны. По её мнению, наша страна несёт ответственность за фальсификацию истории», — подчёркивает Wirtualna Polska.
 
Российский посол в Таллине Александр Петров подверг резкой критике эстонскую резолюцию. Он назвал документ «кощунством». «Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений», — сказал дипломат. 
 
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