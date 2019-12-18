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ERR: жители Эстонии рассчитывают на заработок от €1700 в месяц
Как показывают результаты недавнего исследования, работающие граждане Эстонии сейчас получают лишь 78% от среднего оклада в размере €1700, который они хотели бы иметь. При этом каждый пятый респондент признал, что в ближайшее время планирует сменить работу и рассчитывает получить на новом месте не менее €1800, сообщает ERR.
ERR: жители Эстонии рассчитывают на заработок от €1700 в месяц
Pixabay

Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в среднем 1740 евро в месяц на руки, выяснилось из опроса, проведённого Агентством информации по заработной плате и порталом CVKeskus. Ожидаемая заработная плата превышает фактическую заработную плату на 390 евро. Это означает, что работники в их нынешнем положении получают сейчас лишь 78 процентов от оклада, который они хотели бы получать, сообщили во вторник, 17 декабря, авторы исследования.

Год назад работники получали 71 процент от желаемой зарплаты. Исследование также показало, что смена рабочего места увеличивает ожидания в отношении заработной платы. Так, при переходе к новому работодателю работники хотели бы зарабатывать в среднем 1810 евро.

Результаты опроса среди работодателей показали, что 43 процента из них в течение следующих шести месяцев планируют увеличить базовую заработную плату сотрудников. Каждый пятый участвовавший в исследовании работник признал, что в ближайшее время планирует сменить работу.

В исследовании, которое проходило в октябре и ноябре, приняли участие более девяти тысяч работников и соискателей работы, а также представители 562 организаций.

Дата публикации 17 декабря 2019 года.

 

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