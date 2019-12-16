ERR: глава Эстонии извинилась за министра, назвавшего премьера Финляндии «продавщицей»

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03:00 Орсер подтвердил, что приедет с Медведевой на ЧР в Красноярск Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что приедет вместе со своей подопечной на чемпионат России в Красноярск.

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03:00 На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.

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