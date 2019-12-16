ERR Оригинал

ERR: глава Эстонии извинилась за министра, назвавшего премьера Финляндии «продавщицей»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд была вынуждена принести официальные извинения Финляндии после резких высказываний главы МВД Марта Хельме. Он назвал главу правительства Финляндии Санну Марин «продавщицей, которая стала премьер-министром», намекнув на её опыт работы в универмаге в юности, и усомнился в способностях её кабинета отстаивать интересы страны. Из-за этого скандала эстонская оппозиция хочет инициировать вотум недоверия Хельме, передаёт ERR.
ERR: глава Эстонии извинилась за министра, назвавшего премьера Финляндии «продавщицей»
Reuters

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась в понедельник перед своим финским коллегой Саули Ниинистё за нелицеприятные высказывания министра внутренних дел Марта Хельме (партия EKRE) о новом правительстве Финляндии. Свои извинения Кальюлайд передала Ниинистё в ходе телефонной беседы, которая состоялась в понедельник по инициативе эстонской стороны, сообщил портал ERR.

«Президент Ниинистё по просьбе Кальюлайд передал извинения премьер-министру Санне Марин и правительству Финляндии», — сообщила канцелярия финского президента.

Март Хельме в эфире радиостанции TRE провёл в воскресенье параллель со словами Владимира Ленина, позволив себе сравнить Санну Марин с «продавщицей», а других членов финского правительства назвал «уличными активистами» и «неучами». При этом он выразил сомнение, что новое правительство сможет отстаивать национальные интересы страны.

Позднее глава МВД сообщил, что выражал «собственную позицию» и позицию партии, а не всего правительства. Премьер-министр Эстонии, центрист Юри Ратас призвал Хельме уважительно относиться к финским коллегам. После чего тот поспешил оправдаться, заявив, что «дружеские отношения между Финляндией и Эстонией сохранятся».

Парламентская оппозиция на основании этих высказываний главы МВД Эстонии намерена инициировать ему вотум недоверия.

Дата публикации 16 декабря 2019 года.

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ERR Эстония Европа
теги
Владимир Ленин дипломатия Европа правительство президент Саули Ниинистё свобода слова скандал Финляндия Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров