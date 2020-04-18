Польский премьер: перекрытие границ помогло Польше не стать Италией

Польша одной из первых в Европе закрыла границы, и это принесло результат: количество случаев заражения коронавирусом здесь намного меньше, чем у соседей, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. При этом он заявил, что в ближайшее время власти не намерены открывать границы страны, сообщает Plus Biznesu.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не станет открывать границы страны и освобождать от обязательного прохождения карантина трансграничных рабочих, которые хотели бы въехать на польскую территорию. Об этом он заявил на пресс-конференции, добавив, что отмена такого решения произойдёт не ранее 3 мая.

Польский лидер напомнил, что его страна одной из первых ввела санитарный пограничный контроль. «Действительно, мы добились значительного сокращения потока через польские границы, и сегодня эпидемиологи и эксперты со всего мира очень хвалят это. Они считают, что это было одной из очень важных причин того, что сегодня число заболеваний в Польше значительно ниже, чем в таких странах, как Италия, Австрия, Испания, или в ещё меньших странах, таких как Бельгия, Дания, где эти ограничения были введены позже», — объяснил глава правительства.

При этом он отметил, что если в ближайшие две недели не будут вырисовываться очень оптимистичные обстоятельства, санитарный пограничный контроль и пограничные ограничения будут сохранены. «Это оказалось очень важным, эффективным инструментом, который, безусловно, помог предотвратить распространение вируса», — резюмировал Моравецкий.