Польский премьер: перекрытие границ помогло Польше не стать Италией

03:00
Президент Мексики провёл телефонные переговоры с Трампом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
03:00
Число вылечившихся от коронавируса в Пензе достигло пяти
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов в Пензе достигло пяти. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
В Карелии число случаев заражения коронавирусом достигло 19
В Карелии общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 19 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.
03:00
NASA анонсировало пилотируемый запуск в космос из США 27 мая
Глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что первый испытательный пилотируемый полёт корабля Crew Dragon состоится 27 мая.
03:00
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Несколько сотрудников Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
03:00
Россия передала Сирии партию помощи для борьбы с коронавирусом
Россия передала Сирии первую партию помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СМИ: «Валенсия» пожаловалась в УЕФА на предложение RFEF по распределению еврокубковых мест
Испанский клуб «Валенсия» направил жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на предложение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) о распределении мест в еврокубках, в случае если чемпионат не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
03:00
Зеленский призвал украинцев сосредоточиться на выживании, а не комфорте
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине людям необходимо думать о том, как выжить, а не говорить о комфорте.
03:00
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
03:00
Тони Фергюсон сделал вес, несмотря на отмену UFC 249
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон уложился в рамки своей весовой категории по итогам подготовки к отменённому из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.
03:00
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила представитель чешского министерства Зузана Штихова.
03:00
В Чечне увеличилось число больных коронавирусом
Глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов заявил в эфире телеканала «Грозный» об увеличении числа заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.
03:00
СМИ: НХЛ не будет менять потолок зарплат
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не намерена вносить изменения в разрешённый максимальный размер зарплатных ведомостей клубов.
03:00
Ловчев: легионеры сбавляют к себе требования в РПЛ
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что перешедшие в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) зарубежные игроки выступают значительно ниже своего уровня.
03:00
Зеленский высказался о ситуации с деньгами МВФ для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие на Украине денег из Международного валютного фонда (МВФ) с неделей жизни без воды.
03:00
Ловчев считает, что Шюррле находится на закате карьеры
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что карьера немецкого форварда, чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле идёт на спад.
03:00
В Ростовской области подготовят 11 госпиталей для приёма пациентов с коронавирусом
В Ростовской области подготовят 11 госпиталей для приёма пациентов с COVID-19, заявил губернатор Василий Голубев.
03:00
Психолог дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции
Психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.
03:00
Рахимов: и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего
Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов провёл параллель между выступлениями полузащитника Клаудио Маркизио за «Зенит» и нападающего Андре Шюррле за «Спартак».
03:00
Россиянка рассказала о карантине на круизном лайнере Koningsdam
Россиянка Дарья Титова рассказала о карантине на круизном лайнере Koningsdam.
03:00
Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах
Президент России Владимир Путин перенёс сроки представления сведений о доходах и имуществе для руководителей федеральных госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
03:00
Число погибших в Бразилии от коронавируса превысило 2 тысячи
Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что число погибших в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 2 тыс.
03:00
ESPN: Игроки НБА согласились на 25%-ное сокращение зарплат
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги (NBPA) достигли договорённости о снижении зарплат на 25% из-за пандемии коронавируса.
03:00
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с ценами на имбирь
Глава Департамента торговли Москвы Алексей Немерюк заявил, что по 52 товарам из списка первой необходимости проводится постоянный мониторинг.
03:00
Власти Подмосковья рассказали о поддержке строительной отрасли
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке строительной отрасли.
03:00
В Кировской области составили 199 протоколов за нарушение режима самоизоляции
С начала введения в Кировской области режима самоизоляции полицейские составили 199 административных протоколов в отношении его нарушителей.
03:00
Москалькова посетила СИЗО «Бутырка»
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 17 апреля посетила закрытый на карантин московский следственный изолятор «Бутырка».
03:00
Экс-президент «Реала» рассказал, что Роналду мог оказаться в «Барселоне»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что португальский форвард Криштиану Роналду вместо мадридского клуба мог оказаться в каталонской «Барселоне».
03:00
Университет Хопкинса заявил о 150 тысячах погибших от коронавируса
Университет Джонса Хопкинса заявил, что к 17 апреля число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 150 948. Соответствующие данные были получены на основе сводок властей стран мира.
03:00
Лукашенко подверг критике качество российских тестов на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ подверг критике качество российских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Бензема не исключил своего возвращения в «Лион»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не исключил, что в будущем вернётся во французский «Лион».
03:00
Ловчев: переход Шюррле в «Спартак» — выброшенные на ветер деньги
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
03:00
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
03:00
Рахимов: думаю, Шюррле — не единственный, с кем не будет продлён контракт
Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
03:00
Ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом
Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В МИД России оценили обвинения США против Венесуэлы из-за наркотиков
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обвинения США против Венесуэлы в наркопоставках.
03:00
СМИ: «Барселона» готова продать всех игроков, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга
Каталонская «Барселона» готова продать большую часть своих футболистов, за исключением нападающего Лионеля Месси, голкипера Марк-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга.
03:00
Депутат МГД пояснил слова о необходимых для выхода из дома документах
Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов объяснил свои слова о документах, необходимых жителям Москвы для того, чтобы сходить в аптеку, магазин или выгулять собаку.
03:00
Самедов рассказал, чем запомнился Шюррле в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
03:00
Рефери боя Льюис — Тайсон скончался от коронавируса
Известный американский судья бокса Эдди Коттон скончался после заражения коронавирусом.
03:00
Собянин заявил о возможности ужесточения пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1» о возможности ужесточения в столице пропускного режима, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Павлюченко считает, что «Спартак» ничего не потеряет от ухода Шюррле
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
03:00
В Нижегородской области задержаны подозреваемые в подделке документов полицейские
Нижегородское УФСБ задержало несколько групп должностных лиц УГИБДД по области, прибегавших к различным схемам незаконного личного обогащения с использованием своего должностного положения. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
03:00
Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
03:00
Фигуристка Туктамышева приняла участие в челлендже с подушкой
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже, в котором девушки примеряют подушки вместо платьев.
03:00
В ВОЗ заявили об одном из основных источников возникновения вирусов
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 70% новых вирусов появляется от диких животных.
03:00
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 18 тысяч
За сутки во Франции скончался 761 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
03:00
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
03:00
ЦБ исключил возможность введения моратория на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
03:00
НХЛ представила документальный фильм об Овечкине
Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представила фильм, посвящённый российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.