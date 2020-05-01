Польский профессор: коронавирус разрушил главный элемент державности ЕС — экономику
В тени эпидемии коронавируса на международной арене продолжается политико-экономическое соперничество. Ещё до того, как началась пандемия, лидер России Владимир Путин призывал вернуться к модели «концерта держав»*, согласно которой большую роль в процессе создания миропорядка играли отдельные, самые сильные государства, пишет Polskie Radio.
* «Концерт великих держав» XIX века представлял собою неустойчивую коалицию (Австрия, Британия, Пруссия и Россия), ориентированную на поддержание мира и обеспечение "спокойствия и процветания" в Европе (прим ИноТВ).
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