Rzeczpospolita: половина итальянцев хочет выйти из ЕС, но только в теории

Отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом со стороны ЕС подорвало доверие итальянцев как к самому союзу, так и к его странам-участницам, пишет польский журналист Енджей Билецкий. В интервью изданию Rzeczpospolita вице-президент одного из крупнейших консалтинговых агентств Teneo Вольфанго Пикколи подтверждает этот тезис словами: «Пока ситуация в Италии не станет совсем критической, Германия не сдвинется с места».

«Премьер-министр Конте, вероятно, снова не получит согласия Германии на реальную помощь в восстановлении экономики. Следовательно, выйдут ли итальянцы из ЕС?» — задаётся вопросом в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

Институт Tecne сообщил шокирующие данные, согласно которым 49% респондентов хотят, чтобы Италия покинула ЕС. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в конце 2018 года. Ещё больше, 67%, считают, что членство в ЕС неблагоприятно сказывается на их стране, хотя при этом они отмечают, что вовсе не обязательно сразу рвать связи с ЕС, рассказывает автор.

Такие показатели стали результатом реакции Брюсселя на призывы Рима о помощи сначала в плане медицинского оборудования, а сейчас и в плане финансовой поддержки. В течение нескольких недель премьер-министр Италии Джузеппе Конте боролся за еврооблигации. Берлин, однако, отверг этот сценарий, предложив вместо этого использовать Европейский механизм стабильности (ESM) — институт, созданный во время финансового кризиса для предоставления кредитов для проведения структурных реформ. Здесь будет доступно €240 млрд, но каждая страна может использовать до 2% ВВП — что в случае Италии может составить €37 млрд.

В четверг Конте готовился к новому наступлению. Вместе с испанцами и французами он хотел создать «фонд спасения», который, исходя из расширенного бюджета ЕС на 2021—2027 годы, предоставил бы помощь на сумму до €1,5 трлн в виде пожертвований или займов. «Тем не менее наши источники в Берлине не обнадёживали: никаких решений не будет, мы услышали, что нет никакого согласия на это», — отмечает автор.

Вольфанго Пикколи, вице-президент одного из крупнейших международных консалтинговых агентств Teneo, в интервью Rzeczpospolita подтверждает: «Пока ситуация в Италии не станет совсем критической, Германия не сдвинется с места».

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини только и ждёт поражения Конте, обвиняя премьер-министра в «измене» в Брюсселе. Он рассчитывает на возвращение к власти. «Я не думаю, что выборы состоятся раньше, чем пандемия отступит. Только четверть итальянцев хотят этого. Конте даже отложил региональные выборы, запланированные на июнь», — говорит Пикколи.

По словам вице-президента Tecne, этот сценарий выхода итальянцев из ЕС всё ещё нереален по юридическим и финансовым причинам. «Для проведения референдума по этому вопросу нужна будет конституционная поправка, то есть абсолютного большинства в обеих палатах парламента. Без этого голосование невозможно», — объясняет он. Но если бы вопрос и на самом деле стал серьёзно рассматриваться, итальянцы в первую очередь стали бы задаваться вопросом, что произойдёт с их сбережениями. «Это страна тех, кто живёт за счёт процентов, в банках лежит 9 миллиардов евро их сбережений. Если окажется, что эти деньги значительно обесценятся в случае возвращения к итальянской лире, поддержка «италексита» резко упадёт», — считает Пикколи.

Однако ситуация остаётся очень динамичной. Итальянская бизнес-организация Confindustria предупреждает, что каждая неделя блокады, которая началась 9 марта, истощает национальный доход страны на 0,75 процентных пункта. «Когда люди начнут серьёзно страдать, ярость охватит страну, и пропаганда крайне правых будет очень эффективной», — предупреждает лектор Римского университета LUISS Джованни Орсина.

Unicredit уже предсказывает, что экономика страны рухнет на 15% в этом году, что совершенно неслыханно в послевоенной истории Италии. Хотя итальянские сбережения во много раз превышают государственный долг (€2,5 млрд), они остаются относительно — 136% ВВП — самыми высокими в ЕС после Греции. Поэтому Конте оказывает ограниченную поддержку экономике, чтобы не вызывать паники на финансовых рынках. «Италексит» пока что остаётся на заднем плане. «Это постоянная угроза. Я не уверен, что мы справимся с этим кризисом», — признаёт Карло Календа, бывший посол Италии при ЕС.