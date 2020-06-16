Немецкий политик: выводом войск из Германии США навредят самим себе

Вывод трети военного контингента США с немецкой территории навредит Вашингтону, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс. По его словам, этот шаг отразится на инфраструктуре американских сил обороны не только в его стране, но и во всей Европе. Политик также убеждён, что это решение — часть предвыборной кампании главы Белого дома Дональда Трампа.

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил свой план вывести из Германии треть американских солдат, сообщает N-TV. Таким образом он хочет наказать Берлин за слишком низкие расходы на оборону. «Мы здесь очевидно имеем дело с этой темой «Америка прежде всего» и тем, что человека волнует только то, что выгодно ему и что может сыграть решающую роль на выборах в США», — отреагировал на слова американского президента сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс. «Это действительно повод для расстройства», — добавил он.

Немецкий политик не видит проблемы в том, что Берлин не выполняет двухпроцентный норматив НАТО: «Что это вообще за цифра такая, что, когда экономика растёт, нужно наращивать вооружение?! А когда сокращается и сжимается, как сейчас, то нужно разоружаться?» К тому же вывод войск из Германии навредит самими США, подчеркнул он: «Если вывести 10 000 солдат, это отразится на инфраструктуре американских сил обороны в Германии и во всей Европе».

Глава Белого дома также упрекнул немцев в том, что они покупают российский газ, и при этом хотят, чтобы США их защищали. То, что Германия не хочет оказываться в «энергополитической зависимости» от американцев и обеспечивает себе стабильное энергоснабжение — в том числе и в сотрудничестве с партнёрами на Востоке — это её «личное право», подчеркнул Вальтер-Борянс.