Немецкий политик: выводом войск из Германии США навредят самим себе

03:00
Заместителя главы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
Первого заместителя главы Ульяновска Михаила Сычёва задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
03:00
Кремлёв: пока не планируем проводить турниры со зрителями
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в ближайшее время турниры по боксу будут проходить при пустых трибунах.
03:00
Эксперт рассказал об отличиях COVID-19 от гриппа
Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков рассказал об отличиях COVID-19 от гриппа.
03:00
В Крыму перезахоронили останки 27 погибших в годы Великой Отечественной войны
В Крыму перезахоронили останки 27 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
03:00
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29 547
Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 29,5 тыс., сообщает Le Monde со ссылкой на Минздрав.
03:00
Боец UFC Салихов выступит на «Бойцовском острове»
Российский боец Муслим Салихов проведёт поединок против бразильца Элизеу Залески дос Сантоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится 11 июля на «Бойцовском острове».
03:00
Эксперт оценил ситуацию в мировой экономике
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил ситуацию в мировой экономике.
03:00
Герой Советского Союза Джанибеков поделился воспоминаниями о полёте Терешковой в космос
Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков поделился воспоминаниями о полёте Валентины Терешковой в космос.
03:00
Попова рассказала о спецмерах для ветеранов на параде в Москве
Ветеранов на парад Победы в Москве привезут на специальном транспорте, они смогут посмотреть на военную технику без медицинской маски из-за социального дистанцирования. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
03:00
Эксперт оценил предложение увеличить субсидии на перевод машин с бензина на газ
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал предложение увеличить субсидии на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60%.
03:00
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта из-за ситуации вокруг ВФЛА
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к руководству российского спорта с просьбой объяснить ситуацию вокруг Всероссийской Федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
03:00
Путина ждут в Главном храме Вооружённых сил России 22 июня
Визит президента Владимира Путина в Главный храм Вооружённых сил России ожидается в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом сообщил настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).
03:00
СМИ: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за €150 млн
Испанская «Барселона» отказалась от продажи в английский «Манчестер Юнайтед» 17-летнего форварда Ансу Фати.
03:00
Теннисный турнир категории «Мастерс» в Цинциннати перенесён в Нью-Йорк
Американская теннисная ассоциация (USTA) официально подтвердила, что турнир в Цинциннати в этом году из-за пандемии коронавируса будет перенесён в Нью-Йорк.
03:00
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 5148. Об этом заявили в российском Минобороны.
03:00
В Калининградской области рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
В Калининградской области рассказали, как выпускники будут сдавать Единый государственный экзамен.
03:00
Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра в Краснодарском крае
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение — в регионе ожидается ухудшение погоды с 17 по 19 июня.
03:00
Источник назвал причину, по которой футболисты «Спартака» въехали в Россию на велосипедах
Названа причина, по которой игроки «Спартака» — итальянский вратарь Андреа Романьоли, немецкий защитник Малькольм Баду и грузинский форвад Николоз Кутателадзе — пересекли границу России и Финляндии на велосипедах.
03:00
В ЯНАО рассказали о ситуации с лесными пожарами
В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) рассказали о ситуации с лесными пожарами.
03:00
Онищенко прокомментировал идею сокращения новогодних каникул
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу по сокращению новогодних праздников в 2021 году.
03:00
Бутина прокомментировала включение её в состав Общественной палаты
Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вошла в новый состав Общественной палаты России. Об этом она рассказала RT.
03:00
Горшков прокомментировал включение Плющенко в список тренеров сборной России
Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков объяснил включение в список тренеров национальной сборной двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
03:00
Трюдо заявил о продлении закрытия границы с США до 21 июля
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что из-за ситуации с распространением коронавируса граница с США в целях безопасности будет закрыта до 21 июля.
03:00
Радимов считает, что «Зенит» не отпустит Дзюбу
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе английского «Тоттенхэма» к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.
03:00
Глава Минздрава призвал носить маски на улице для профилактики COVID-19
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что ношение медицинских масок на улице рекомендуется при большом скоплении людей и минимальной социальной дистанции.
03:00
Эксперт прокомментировал идею увеличения субсидий на перевод машин с бензина на газ
Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал идею увеличения субсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60%.
03:00
Матыцин обговорил с министром спорта Белоруссии проведение Игр стран СНГ
Министр спорта России Олег Матыцин провёл видеоконференцию с министром спорта и туризма Белоруссии Сергеем Ковальчуком относительно проведения в Казани первых Игр стран СНГ.
03:00
Трамп запретит полиции США применять удушающие приёмы
Полицейским в США запретят применять удушающие приёмы, если их жизнь не подвергается опасности, заявил американский президент Дональд Трамп перед подписанием указа о реформе полиции.
03:00
CAS рассмотрит дело биатлониста Устюгова 20 октября
Дело 35-летнего российского биатлониста Евгения Устюгова будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) 20 октября.
03:00
Активная фаза сбора нефтепродуктов на месте ЧП в Норильске завершена
Активная фаза сбора топливно-водяной смеси на месте разлива в Норильске завершена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
03:00
Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
03:00
Мурашко рассказал, когда можно будет «успокоиться» из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «успокоиться» по поводу коронавируса в стране можно будет примерно в феврале 2021 года. Об этом он сказал в эфире Первого канала.
03:00
Губернатор Нью-Йорка одобрил проведение US Open
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердил сроки проведения Открытого чемпионата США по теннису.
03:00
Число жертв коронавируса в Британии достигло почти 42 тысяч
В Великобритании за сутки умерли 233 человека с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 41 969.
03:00
Рублёв заявил, что примет участие в US Open, несмотря на ограничения
Вторая ракетка России Андрей Рублёв заявил, что в любом случае будет готов принять участие в Открытом чемпионате США по теннису в сезоне-2020.
03:00
СК возбудил дело после столкновения двух самолётов в Пулкове
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта после столкновения двух самолётов в петербургском Пулкове.
03:00
В Москве протестируют систему дистанционного электронного голосования
В Москве планируют протестировать систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по поправкам к Конституции.
03:00
Лётчики ЦВО провели совместные репетиции парада Победы
Лётчики Центрального военного округа провели совместные репетиции парада Победы. Самолёты и вертолёты взлетали с четырёх аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.
03:00
К московской программе «Миллион призов» присоединились 60 компаний
Более 5 тыс. торговых точек и 60 компаний присоединились к московской программе «Миллион призов» в рамках проекта «Активный гражданин».
03:00
СМИ: «Челси» готов потратить €120 млн на покупку Роналду
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
03:00
Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве
Оставшиеся ограничения в Москве будут сняты не ранее середины июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
03:00
Боррель назвал неприемлемыми возможные санкции США против МУС
Возможные санкции США против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) неприемлемы, Вашингтон должен изменить свою позицию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
03:00
Все поезда на Таганско-Краснопресненской линии заменили составами «Москва»
На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена завершилось обновление парка поездов. Теперь там курсируют только составы нового поколения «Москва».
03:00
Врач-вакцинолог оценил ситуацию в Китае
Врач-вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков оценил ситуацию в Китае.
03:00
Более 780 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
С начала 2020 года более 780 детей-сирот обрели семью в Московской области.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.
03:00
Гвардиола признался, что «Манчестер Сити» не готов играть каждые три-четыре дня
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от возобновления Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
МВД Франции пообещало жёстко отреагировать на беспорядки в Дижоне
Полиция жёстко отреагирует на беспорядки в Дижоне, заявил госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
03:00
Нарышкин рассказал о работе экс-главы советской разведки Фитина по атомному проекту СССР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о работе экс-начальника советской внешней разведки Павла Фитина по атомному проекту СССР.
03:00
В «Царское Село» вернули отреставрированную статую Геракла
На лестницу Камероновой галереи музея-заповедника «Царское Село» в Санкт-Петербурге вернули отреставрированную статую Геракла.