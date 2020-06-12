ZDF: Гренелл поддержал идею Трампа о выводе части войск США из Германии

Экс-посол США в Германии Ричард Гренелл не считает неожиданным возможный отзыв из страны части американских войск, сообщает телеканал ZDF. В интервью немецким СМИ Гренелл высказался в защиту этого шага и напомнил о том, что вопрос обсуждался уже давно. К тому же, в Германии по-прежнему останутся около 25 тыс. военных США, а это немало.

Приближённый к американскому президенту Дональду Трампу Ричард Гренелл высказался в защиту возможного отзыва военнослужащих США из Германии и заявил в интервью немецким СМИ о том, что не удивлён этому шагу, сообщает телеканал ZDF. По словам экс-посла в Берлине, этот вопрос широко обсуждался.

После целого дня в неизвестности правительство Германии, наконец, получило официальное уведомление о том, что США, по меньшей мере, рассматривают отзыв 9,5 тыс. из примерно 34,5 тыс. военных из Германии.

По замечанию Гренелла, американцы постоянно просили европейцев вкладывать больше средств в НАТО. Кроме того, он подчеркнул: «В Германии по-прежнему останутся 25 тыс. солдат, а это немалое число». По его словам, «в прошлом сентябре берлинские СМИ решили, что этого никогда не произойдёт», однако на саммите НАТО в декабре обсуждался отзыв американских войск. Также они будут выводиться из Японии и Южной Кореи. Хотя немецкий оборонный бюджет и вклад в НАТО в последнее время возросли, они всё ещё отстают от отметки в 2% ВВП.

Депутаты США от республиканской партии выразили свою обеспокоенность по поводу возможного частичного отзыва войск. «Мы считаем, что подобные шаги наносят существенный ущерб национальной безопасности США и укрепят позиции России нам во вред», — говорится в письме Трампу, подписанном более чем двумя десятками республиканцев палаты представителей США.

Они также считают, что некоторые союзники по НАТО, такие, как Германия, должны делать больше для коллективной защиты, однако сокращение численности американских военнослужащих в Европе может привести к «дальнейшим агрессивным действиям» Москвы.

Военные эксперты неоднократно указывали на то, что присутствие военных подразделений США в Германии не только относится к числу американских обязательств в НАТО, но и позволяет Америке с опорой на базах в Европе осуществлять военные операции, к примеру, на Ближнем Востоке и в Африке, отмечает немецкий телеканал ZDF.