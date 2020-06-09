Süddeutsche Zeitung: вывод войск США из Германии станет «одолжением Путину»

Вывод части американских войск из Германии будет очень выгоден главе Кремля Владимиру Путину, пишет Süddeutsche Zeitung. В некотором смысле президент США Дональд Трамп сделает ему тем самым «одолжение». Но пользу из сокращения контингента смогут извлечь и восточноевропейские страны-члены НАТО. Не исключено, что американское присутствие в них усилится.

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует Германию за то, что она слишком мало тратит на оборону, и в связи с этим не раз угрожал вывести с её территории американские войска, пишет Süddeutsche Zeitung. Но теперь он может перейти от слов к действиям. По имеющейся информации, глава Белого дома собирается сократить контингент США в ФРГ на 9500 солдат, а также уменьшить лимит единовременно находящихся там военнослужащих с 52 000 до 25 000.



И последняя мера может привести к гораздо более серьёзным последствиям, чем первая, подчёркивают бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес и экс-посол США в НАТО Иво Даалдер. В результате Вашингтон не сможет перебрасывать в Германию крупные части для проведения учений. Придётся закрывать военные объекты, в частности штабы и логистический опорные пункты.



К тому же Трамп планирует сократить американское присутствие в Афганистане, что может привести к дальнейшему сокращению военной инфраструктуры в Германии. А ведь в ФРГ находятся самые крупные и технологически развитые базы США. На некоторых из них можно проводить танковые и авиационные манёвры с использованием настоящих боеприпасов, что для Европы редкость.



Пока неизвестно, каких именно частей коснётся планируемый вывод войск, но эксперты предполагают, что тех, которые расположены в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Баварии. При этом все эти военные объекты предназначены для того, чтобы в кризисной ситуации перебросить в Европу дополнительный контингент. Чтобы не подрывать способность армии США и НАТО к оперативному развёртыванию, их необходимо заменить схожими инфраструктурами в других странах, отмечает издание.



Впрочем, не стоит забывать, что вывод из страны такого количества солдат — это непростая логистическая задача. К тому же до этого президент не раз озвучивал свои планы по сокращению контингента в Сирии, Южной Корее и Японии, но позже не выполнял своих угроз. При этом многие в США также критикуют инициативу Трампа. Такой шаг станет «одолжением президенту России Владимиру Путину», считают политики. В Вашингтоне же своё решение оправдывают тем, что под давлением главы Белого дома европейцы укрепили свою оборону и теперь американское присутствие можно сократить.



Вряд ли с такой точкой зрения согласятся восточноевропейские государства НАТО, отмечает издание. Но, что интересно, как и глава Кремля, они могут извлечь для себя большую выгоду из планов Трампа. К примеру, Польша надеется, что к ней в страну пришлют дополнительный контингент американских войск для укрепления восточного фланга альянса. Но размещение в Польше и странах Прибалтики войск на постоянной основе будет трудно согласовать с Основополагающим актом Россия-НАТО, отмечает издание.