«А почему не всех?» — Contra Magazin ответил Трампу на угрозу вывести часть войск из Германии

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Германии выводом части своих войск, сообщает Contra Magazin. По-видимому, он обиделся на канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она отказалась приезжать на саммит G7. В ответ Берлину нужно призвать Белый дом убрать из страны не часть, а всех своих солдат и вооружение, в том числе ядерное, призывает автор статьи Маркой Майер.
В Германии находятся 34 500 американских солдат, пишет Contra Magazin. Часть из них охраняет находящееся там же ядерное оружие США. К тому же военные базы на территории ФРГ служат хабом и логистическим центром для зарубежного контингента «американской империи и её пособников», напоминает автор статьи Марко Майер.
Авиабаза в Рамштайне позволяет американцам терроризировать Ближний Восток с помощью дронов. Самый большой военный госпиталь США за их пределами также находится в Германии. Не говоря уже о том, что ФРГ — это центральный пункт развёртывания войск НАТО против России. Той самой военной организации, которая изжила себя и устарела после краха Советского Союза.
Теперь же глава Белого дома Дональд Трамп, разозлившись на канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она отказалась от участия в саммите G7 в Вашингтоне, велел вывести из её страны 9 500 солдат. Немецкие трансатлантисты тут же «завопили», пишет автор. «Решение о возможном выводе американских войск из Германии в таком количестве было бы лучше заранее обсудить в двустороннем порядке или в рамках НАТО», — заявил эксперт по обороне фракции ХДС/ХСС Хеннинг Отте.
Майер же считает, что уместен вопрос: «А почему не всех?». Он призывает потребовать от США убрать из Германии всех солдат и вооружение, в том числе ядерное. «Необходимо чётко сказать, что мы больше не хотим быть прислужниками военно-промышленного комплекса США, чьи военные авантюры по всему миру и политика давления приводят только к тому, что в оборонную промышленность (главным образом американскую) вливаются огромные деньги, вместо того чтобы потратить их на полезные, перспективные проекты», — заключает Майер.
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