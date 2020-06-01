Советники Байдена предостерегают: отказ Германии от ядерного оружия станет «победой Путина»

Отказ Германии от ядерного участия в НАТО станет «сильным ударом по единству альянса» и «большой победой для Путина», пишет на страницах Der Spiegel Джим Таунсенд и Мишель Флурной, советники кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. Они предостерегают немецких политиков от такого шага, напоминая, что в их стране грядут выборы главы государства и отношения Берлина и Вашингтона могут измениться.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених призвал свою страну отказаться от ядерного участия в НАТО, и, если Берлин последует его совету, это существенно ослабит альянс, пишут на страницах Der Spiegel Джим Таунсенд и Мишель Флурной, советники кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Они напомнили, что США и страны НАТО, включая Германию, взяли на себя совместные обязательства и риски по обеспечению ядерного сдерживания. Взамен американцы накрыли Европу ядерным щитом, смирившись с тем, что возможность нанесения удара по их городам выросла. Совместные обязательства укрепили доверие и солидарность между партнёрами по альянсу, связав ядерную политику США с интересами европейцев, а также дав им ответ на «ядерный шантаж» России.

Намерение же Германии отказаться от ядерного участия в НАТО бьёт «по самой сути трансатлантической идеи», считают авторы. Такой поступок со стороны Берлина станет «грубым нарушением традиций». Если же другие страны — члены альянса последуют примеру немцев, США и Европа будут осуществлять ядерное сдерживание по отдельности.

И всё это происходит на фоне усиления попыток России подорвать трансатлантическое единство, сетуют советники Байдена. Москва вкладывает большие деньги в модернизацию своего ядерного арсенала, включая оружие, направленное на Европу. Военная доктрина Кремля основана на идее перехода от обострения к разрядке. Это означает, что в начале конфликта нужно запугать противника, чтобы сломить его решимость. Устрашение НАТО — ядерное и традиционное — направлено на то, чтобы Владимир Путин задумался о рисках и расходах, прежде чем ввязываться «в очередную авантюру», например, в Польше или странах Прибалтики, объясняют авторы.

В нынешней непростой геополитической ситуации Германия должна стать лидером Европы, а также не забывать о своей роли глобального игрока, отстаивающего интересы немцев и европейцев на мировой арене, настаивают авторы. А это означает, что нужно разделять тяжёлую нагрузку по обеспечению безопасности и обороны. Германия извлекает большую пользу из ядерного участия в НАТО, подчёркивают советники. Оно даёт Берлину весомый голос в определении ядерной политики альянса. С выводом оружия из страны его весомость существенно снизится.

Немцы должны понять, какой сигнал они посылают своим партнёрам по НАТО. К Германии и так относятся критически из-за того, что она недостаточно тратит на оборону. Отказ от ядерного участия усилит впечатление, что страна пренебрегает своими обязанностями. Другие государства — члены организации, особенно в Восточной Европе, утратят доверие к Берлину, прогнозируют авторы: «Это станет сильным ударом по единству альянса». И «большой победой» для главы Кремля Владимира Путина, ради которой ему «даже пальцем пошевелить не пришлось».

«Господин Мютцених должен понять, что в ноябре состоятся выборы президента США. Возможно, они изменят его негативное отношение к сотрудничеству с американским правительством в вопросе ядерного участия», — заключают советники Байдена.