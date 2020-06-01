Forbes: на часах Судного дня 100 секунд до полуночи, но пандемия может сдвинуть стрелки ещё дальше

Знаменитые символические часы Судного дня, которые с 1947 года демонстрируют, сколько осталось человечеству, в этом году показывают 100 секунд до «полуночи», пишет Forbes. Как отмечается в статье, отреагировать на пандемию коронавируса часы ещё не успели, поскольку контролирующие их эксперты собираются лишь два раза в год — но она наверняка сыграет роль на их следующем совещании, которое вот-вот состоится.

73 года назад учёные, которые внесли вклад в наступление атомного века, создали «Часы Судного дня», которые демонстрируют, насколько близко человечество к «ядерному апокалипсису», пишет внештатный обозреватель Forbes Киона Смит. Впервые часы появились в 1947 году на обложке июньского номера журнала «Бюллетень учёных-атомщиков», издаваемого одноимённой НПО. Они стали «мрачным предостережением по поводу ядерного соперничества между США и Советским Союзом» — на тот момент, по мнению руководства «Бюллетеня», до «полуночи» оставалось семь минут, напоминает автор.

Часы Судного дня, разумеется, не являются и никогда не являлись точным отсчётом времени, оставшегося до конца света; они — лишь «метафорическое изображение того, насколько опасна ситуация в мире в тот или иной момент по пусть и подкреплённому профессиональными знаниями, но всё же субъективному мнению» совета директоров «Бюллетеня», подчёркивает Смит. В июне 1947-го обстановка в мире царила «мрачная»: США только два года назад сбросили на Японию две атомных бомбы, и эксперты НПО всё ещё изучали последствия этих взрывов, а Советский Союз тем временем усердно работал над собственной ядерной программой, которая дала плоды в виде первых испытаний уже через пару лет, в 1949-м, пишет журналистка.

На протяжении холодной войны и после её завершения минутную стрелку часов Судного дня сдвигали примерно два десятка раз, продолжает автор. В сентябре 1953-года, после проведённых в августе испытаний первой советской водородной бомбы в ответ на реализованные США в ноябре 1952-го испытания оружия этого типа, она остановилась на двух минутах до «полуночи»: эти испытания означали, что две враждующих сверхдержавы теперь получили гораздо более мощное оружие, «обострив ощущение рокового соревнования, из-за которого вероятность применения этих ужасных новых бомб только выросла», рассуждает Смит.

В следующий раз так же близко к полуночи минутная стрелка часов подошла лишь в январе 2018 года, но в этот раз «Бюллетень учёных-атомщиков» реагировал на проблему климатических изменений. Однако сейчас на часах осталось лишь 100 секунд до конца — «Бюллетень» вновь передвинул стрелку в январе 2020-го, незадолго до начала пандемии коронавируса, отмечает обозреватель Forbes.

«Перед человечеством по-прежнему одновременно стоят две угрозы существованию — ядерная война и климатические изменения, которые ещё усугубляет и увеличительный эффект информационной войны при помощи киберсредств, ослабляющей способность общества принимать ответные меры, — объясняли эксперты «Бюллетеня» своё решение в официальном заявлении. — В международной безопасности сложилась мрачная ситуация, причём не только потому, что эти угрозы существуют, но и из-за того, что мировые лидеры допустили разрушение международной политической инфраструктуры, предназначенной для контроля над ними».

Пандемия коронавируса пока стрелки часов не сдвинула, но это и неудивительно: часы могут служить в качестве полезной для политиков метафоры, но реагируют они на обстановку в мире не слишком оперативно — совет директоров «Бюллетеня» проводит совещания для оценки нынешнего времени лишь два раза в год, а значит на отдельные события они мгновенно не реагируют, пишет автор. Эксперты НПО сделали лишь одно исключение, отреагировав на Карибский кризис 1962 года, но коронавирус их к этому не побудил. Впрочем, пандемия наверняка сыграет роль на следующем совещании аналитиков, которое должно будет состояться уже скоро, предупреждает Смит.

Всё это звучит довольно тревожно, но мир и в самом деле пребывает в тревожном состоянии, признаёт автор. Меж тем, хоть отдельные события на часы Судного дня и не влияют, они всё же реагируют на крупномасштабные перемены в социальной, политической и экономической сферах — а значит сдвинуть стрелки назад в силах «каждый гражданин, потребитель и избиратель», подытоживает журналистка.