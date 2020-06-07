DWN: в Польше стартовала «облегчённая» версия учений «Защитник Европы — 2020»

Американские и польские солдаты участвуют в совместных манёврах на западе Польши, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Изначально планировалось, что эти учения станут самой масштабной переброской войск США за последние 25 лет. Но из-за коронавируса планы сорвались и теперь в них участвуют не 37 000, а только 6000 военнослужащих.

Американские и польские военнослужащие начали совместные учения на Дравско-Поморском военном полигоне на западе Польши, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Манёвры пройдут до 19 июня. Совместные военные действия будут отрабатывать 6000 солдат. 4000 со стороны США, 2000 — Польши.

Эти учения — изменённая версия запланированных ранее манёвров под названием «Защитник Европы 2020», поясняет издание. Изначально предполагалось, что это мероприятие станет самой масштабной переброской американских войск за последние 25 лет. 20 000 солдат должны были пересечь Атлантический океан. Планировалось, что всего в учениях будут задействованы 37 0000 военнослужащих.

Бундесвер ограничил своё участие в марте из-за пандемии коронавируса. Вашингтон же отказался от переброски в Европу дополнительного контингента. Перед началом манёвров, все военнослужащие прошли тест на наличие COVID-19. Все результаты были негативными, сообщил американский бригадный генерал Бретт Сильвиа. Тестирование будет проводиться и в ходе учений.

Цель манёвров — улучшить скорость и эффективность взаимодействия солдат многонационального контингента в борьбе с условным противником, заявил польский полковник Казимеж Дынский.