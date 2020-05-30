Die Presse: США вернулись к воздушному устрашению, не дождавшись конца пандемии

Эпидемия коронавируса ещё не закончилась, а американцы уже проводят масштабные военно-воздушные учения для устрашения своих потенциальных противников, сообщает Die Presse. Недавно американцы провели манёвры над Северным, Японским и Балтийским морями. При этом последняя операция обладала «большой символической силой», ведь американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые оказались в, казалось бы, нейтральной Швеции, отмечает австрийское издание.

Пандемия пока ещё только пошла на спад, а ВВС США уже возобновили масштабные военно-воздушные учения, пишет Die Presse. При этом в ходе манёвров американцев главным образом волнует «политический эффект». К примеру, на этой неделе в небе над Северным морем прошла операция с участием 35 боевых самолётов, самолётов-заправщиков и летательных аппаратов радиолокационного дозора. Цель учений заключалась в перехвате вражеских воздушных судов, летящих в сторону Великобритании. 18 машин были на стороне защитников, 16 — на стороне нападавших. Эту операцию можно расценивать как сигнал России, поясняет австрийское издание.

Также на днях в Западно-Тихоокеанский регионе американцы провели демонстративные совместные манёвры с японцами, продолжает автор статьи. В них участвовали два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и 15 боевых самолётов с японской стороны. Учения прошли в небе над Японским морем. И хотя Китай с ним не граничит, это была операция по устрашению Пекина, а также отработке совместных действий с Токио, поясняет издание.

А 10 дней назад два бомбардировщика Lancer участвовали в «исторических» учениях в небе над Швецией. Для проведения совместных манёвров с норвежскими и шведскими лётчиками американцы перелетели через Северную Атлантику. Операция обладает такой «большой символической силой», потому что эти крупные бомбардировщики, способные нести на борту 56 тонн вооружения, впервые оказались в, казалось бы, нейтральной Швеции. Цель учений заключалась в отработке совместных действий на тактическом уровне на случай возникновения проблем с Россией в Балтийском море. Россия наверняка расценила это как провокацию, убеждён автор.