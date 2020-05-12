Business Insider: Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике, начав свои учения

Сразу после того, как корабли США и Британии зашли в Баренцево море в рамках проводившихся ими 7-дневных учений, Москва провела свои собственные военно-морские манёвры в регионе, пишет Business Insider. Таким образом, как указывает издание, Россия «устроила проводы» боевым судам НАТО.
Когда корабли ВМС США завершали учения в Арктике, Москва, как пишет Business Insider, «устроила им проводы», организовав свои собственные манёвры.
Военно-морские силы Америки и Британии закончили семидневные учения в регионе в пятницу. Именно тогда они покинули Баренцево море, завершив таким образом первый с середины 1980-х годов проход американских надводных кораблей.
Ударная группа кораблей, состоявшая, среди прочего, из американских эсминцев USS Donald Cook, USS Porter, USS Roosevelt и британского фрегата HMS Kent, вошла в Баренцево море 4 мая. Учения проходили при поддержке патрульного самолёта P-8A Poseidon и разведывательного самолёта RC-135.
ВМС США заявили, что 1 мая уведомили российское Министерство обороны об учениях в Баренцевом регионе, чтобы «избежать недопонимания, снизить риски и предотвратить непреднамеренную эскалацию».
А 4 мая силы ВМС США в Европе заявили, что боевые корабли прибыли в Баренцево море, чтобы «отстаивать свободу навигации и продемонстрировать бесшовную сплочённость между союзниками».
Россия 4 мая, в свою очередь заявила, что её Северный флот начал следить за деятельностью кораблей США и Британии. А после захода американских и британских судов в Баренцево море Москва объявила о своих собственных военно-морских учениях, которые, по всей видимости, включали в себя огневую подготовку с боевой стрельбой.
В частности, Минобороны России сообщило о том, что 6 мая три противолодочных корабля вышли из города Полярный для отработки плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море. Среди прочего, эти манёвры предусматривали учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.
Арктика — это регион, который на фоне напряжённых отношений с Россией вновь привлёк к себе внимание НАТО, отмечается в статье. Как поясняет издание, ВМС США и их партнёры провели учения в регионе, чтобы на своём опыте понять, с какими вызовами они могут здесь столкнуться в ходе военно-морских операций.
Как напоминает Business Insider, у России самое большое побережье Северного Ледовитого океана, а деятельность страны в арктическом регионе приносит ей приблизительно четверть национального ВВП.
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