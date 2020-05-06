Эксперт BFM TV: корабли НАТО в Баренцевом море, помощь Гренландии — Трамп укрепляется в Арктике

Дональд Трамп высказывал предложение о покупке Гренландии, а сейчас выделяет ей помощь. Кроме того, американские корабли в составе группы НАТО проводят учения в Баренцевом море, что большая редкость. Эксперт французского телеканала BFM TV считает, что всё это — стратегия американского президента по укреплению в Северном Ледовитом океане, крайне важном для России.

Бенауда, добрый день! Сегодня мы будем говорить об отношениях не между Китаем и США, а между Россией и США. У меня впечатление, что Дональд Трамп стреляет из всех орудий, пытается всюду оказать давление. На этот раз речь идёт о том, что шестой флот Соединённых Штатов вчера вошёл в Баренцево море неподалёку от территориальных вод России. Американские ВМФ говорят о свободе навигации в Северном Ледовитом океане. Но подобные манёвры крайне редко проводились за всю историю.



БЕНАУДА АБДЕДДАИМ, эксперт: Да, крайне редко. Когда в прошлый раз США отправили свои военные корабли в Баренцево море, ещё существовал Советский Союз. Это было в середине 1980-х годов. Это море находится на северо-западе от российских берегов, относится к международным водам. Но Россия всегда его считала своим морским задним двором. Именно там развивается российский северный флот, сердце их морской мощи.



США работают в рамках военно-морской группы НАТО. Три американских корабля, к ним добавился британский фрегат. Речь изначально шла об учениях по борьбе против подводных лодок. Американские ВМФ говорят о демонстрации безупречной интеграции союзных сил. Вашингтон сообщает, что российское Министерство обороны было извещено в пятницу, чтобы, цитата, не случилось недоразумений, чтобы ситуация не привела к нежелательной эскалации. На прошлой неделе Россия активно патрулировала свои западные берега с помощью ядерных бомбардировщиков и противолодочных кораблей.



Французский эксперт по Арктике Микаа Меред, который преподаёт в Свободном институте изучения международных отношений, автор книги «Полярные миры», объясняет, что есть связь между этой американской операцией и продолжающимся геополитическим наступлением Дональда Трампа на Гренландию. В апреле Вашингтон объявил о выделении скромной финансовой помощи этой автономной территории, которая относится к Дании. И этим летом в здании Арктического военного командования Дании будет открыто американское консульство. США собираются максимально укрепить своё присутствие в этом океане на фоне амбиций и манёвров России и Китая. По словам Микаа Мереда, с 2017-го по 2019 год Россия провела там в три раза больше военных учений, чем страны НАТО.



А мы помним, что несколько месяцев назад Дональд Трамп предложил купить Гренландию у Дании. Там ответили отказом. Бенауда, скажите, как Россия отреагировала на эту американскую военно-морскую операцию?



БЕНАУДА АБДЕДДАИМ: В Министерстве обороны России заявили, что силами Северного морского флота осуществляется наблюдение за деятельностью этой военно-морской группы НАТО. В статье норвежского издания, которое специализируется на Баренцевом море, объясняют, что один из трёх американских ракетных эсминцев вызывает особое внимание у российских представителей, потому что его системы обеспечивают защиту от баллистических ракет средней и малой дальности. Москва считает ПРО такого рода нарушением баланса международной системы важных договоров по контролю и сокращению стратегических вооружений.



И Россия сейчас считает, что она обязана отвечать. В декабре прошлого года военно-морское командование разработало план по созданию защитного купола для Заполярья с помощью размещения там комплексов противовоздушной защиты.



Но важно отметить, что речь идёт не только о военном подходе, который должен обеспечить стратегическое превосходство. Нужно всегда помнить, что для Москвы Арктика — её углеводородные запасы, перспективы добычи ископаемых, её рыболовные богатства, коммерческие транспортные потоки, которые, как считается, появятся в будущем — российское правительство считает, что это всё работает на его экономические интересы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Дата выхода в эфир 05 мая 2020 года.



