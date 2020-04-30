EurActiv: нефтяной кризис угрожает европейскому единству

Из-за нефтяного кризиса Россия заинтересована в развитии новых нефтяных месторождений, в том числе на шельфе Арктики, но мешают ей санкции западных стран. Так что, пишет EurActiv, наверняка Москва будет предпринимать действия для того, чтобы добиться их отмены, — то есть будет стараться разрушить единодушие европейских стран.

Рынки нефти обрушились из-за перепроизводства, и сейчас многие нефтяные государства по всему миру находятся в сложной ситуации, пишет EurActiv. По словам автора статьи, в результате, например, Россия может ускорить свой переход к нетрадиционным способам добычи нефти и к бурению в открытом море. Но этому процессу будут мешать западные санкции. Так что Россия может начать кампанию, чтобы добиться снятия этих ограничений, полагает эксперт.



Россия зависима от нефтедолларов, в прошлом году поступления от продажи нефти составили 39% российского бюджета. В нынешние кризисные времена Кремль постарается сгладить последствия ситуации, благодаря своим золотовалютным резервам. Но это не отменяет тот факт, что кризис сильно скажется на российском нефтяном секторе.



В связи с нынешней ситуацией России придётся заморозить, а, возможно, и бросить многие свои старые и истощённые месторождения в Сибири, считает автор статьи, тем более что в рамках соглашения с ОПЕК она должна сократить своё производство на 25%. И после окончания карантина и пандемии россиянам придётся восстанавливать свою промышленность, чтобы сохранить позиции на рынке. У компаний будет дополнительный стимул развивать новые направления, включая добычу на шельфе Арктики, где находится 25% российской нефти.



Однако эти изменения зависят от доступа к западным технологиям. И препятствуют ему санкции США и Европы. Сейчас у «Роснефти» 28 лицензий на работу на шельфе Арктики, но ни одна не используется. И в российском правительстве ещё в прошлом году признавали, что западные санкции и цены на нефть в $50, которые тогда казались низкими, не дают разрабатывать шельфовые месторождения.



Так что России, как никогда, важно добиться сейчас снятия санкций, отмечает автор статьи. Он предполагает, что Москва станет использовать ситуацию, чтобы изменить политику Европы по отношению к России. Тем более сейчас открываются просторы для сотрудничества уже в гуманитарном ключе.



Европа практически неизбежно столкнётся с новой рецессией, по прогнозам мировой ВВП сократится на 2,8% в 2020 году. И Россия рассчитывает, что социально-экономические трудности сделают западные страны более склонными к тому, чтобы обсуждать снятие санкций с России.



Автор статьи в EurActiv опасается, что Кремль станет пытаться разбить единство Евросоюза, чтобы этого добиться. Так что он призывает европейские страны держаться вместе, говорить в унисон, особенно сейчас, в трудные времена.



